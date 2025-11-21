ETV Bharat / state

'गढ़िया' देवता बाला कामेश्वर का अनूठा दरबार, बिना कुंडली मिलान के यहां होती है शादी, करते हैं 18 रोगों का निदान!

यह निर्णय दर्शाता है कि देवभूमि हिमाचल के लोगों के लिए, देवता का आशीर्वाद केवल समस्या निवारण का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर उनकी स्वीकृति प्राप्त करना सर्वोपरि है. वे अपने इष्ट देवता को परिवार का अभिन्न अंग और मार्गदर्शक मानते हैं. इस जोड़े ने, कुंडली मिलने के बावजूद, देवता के विशेष नियमों का पालन किया और उनके दरबार में विवाह संपन्न किया, ताकि उनका वैवाहिक जीवन देवशक्ति के संरक्षण में सुखी और सफल हो सके. यह घटना हिमाचल की गहरी आस्था और संस्कृति का एक ज्वलंत उदाहरण है.

हिमाचल की भूमि पर आस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जब मंडी के योगेश ठाकुर और चंद्रिका ने हाल ही में बन्युरगढ़ स्थित देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी के दरबार में विवाह किया. उनकी कहानी इस देवस्थान की महिमा को एक नए आयाम से परिभाषित करती है. योगेश और चंद्रिका का मामला इसलिए खास है, क्योंकि उनकी कुंडलियां मिल गई थीं. यानी ज्योतिषीय दृष्टि से उनके विवाह में कोई बाधा नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने अपने घर पर या किसी सामान्य स्थान पर विवाह करने के बजाय, यह निर्णय लिया कि उनका विवाह स्वयं देवता साहिब की मर्जी और आशीर्वाद से ही संपन्न हो.

मंडी: हाल ही में विवाह बंधन में बंधे योगेश और चंद्रिका की कहानी देवभूमि हिमाचल की उस अटूट आस्था का प्रमाण है, जहां देवता की मर्जी इंसानी गणनाओं से ऊपर है. बन्युरगढ़ में विराजित देवता बाला कामेश्वर 'लग्न जोड़ने का विधाता' बनकर न केवल कुंडली में बाधा वाले जोड़ों को मिलाते हैं, बल्कि 18 व्याधियों का भी नाश करते हैं.

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी का मंदिर (ETV Bharat)

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी: 'गढ़िया' और 'लग्न जोड़ने वाले विधाता'

पुजारी के अनुसार, मंडी के बन्युरगढ़ में विराजित देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी पर लोगों की अटूट आस्था है. ये बड़ादेव कमरुनाग के सबसे बड़े पुत्र हैं और स्वयं में अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं. इन्हें न केवल 18 प्रकार की व्याधियों (बीमारियों) का भंडारी माना जाता है, बल्कि ये 4 वेदों और समस्त शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं. 9 हारियों और 14 गढ़ों के आराध्य होने के नाते, भक्त इन्हें श्रद्धा से 'गढ़िया' कहकर भी पुकारते हैं. इनकी सबसे बड़ी ख्याति 'लग्न जोड़ने का विधाता' के रूप में है. ये उन जोड़ों के विवाह करवाते हैं, जिनकी कुंडली में ग्रह-दोष या बाधाएं होती हैं. योगेश-चंद्रिका जैसे वे भक्त भी यहां आते हैं, जो देव मर्जी को ही अंतिम मानते हैं.

मंडी के योगेश ठाकुर और चंद्रिका की देव बाला कामेश्वर बन्युरी में हुई शादी (ETV Bharat)

बिना कुंडली मिलान के विवाह

देवता बाला कामेश्वर साहिब 12 कामेश्वरों में सबसे बड़े देवता हैं और वे ज्योतिषीय बाधाओं से ऊपर उठकर विवाह संपन्न करवाते हैं. मंदिर समिति के पास अब तक सैकड़ों ऐसे विवाहों का रिकॉर्ड दर्ज हैं, जहां कुंडली न मिलने या किसी बाधा के कारण विवाह संभव नहीं हो पा रहा था. पुजारी चंदर मणि ने बताया, "देवता के दरबार की महिमा अपरंपार है. यह सत्य है कि जिन लोगों की कुंडली में ग्रह-दोष या किसी प्रकार की बाधा होती है, वे यहां आकर देवता जी के विशेष नियमों का पालन करते हैं. देवता साहिब स्वयं समय और तिथि निर्धारित करके अपने दरबार में ही विवाह करवा देते हैं. यह देवता का सीधा आशीर्वाद होता है."

मंदिर में शादी पंजीकरण की भी सुविधा

पुजारी ने बताया कि, लोगों को देवता के पुजारी चावल के दानों के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान बताते हैं. शादी घर में करनी है या देव दरबार में, यह भी देवता ही तय करते हैं, जो लोग इन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. उन्होंने कहा कि, देव कमेटी ने पिछले तीन सालों से शादी पंजीकृत रजिस्टर भी रखा है. इसमें वर और वधु दोनों पक्षों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और उन्हें बकायदा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है.

बन्युरगढ़ स्थित देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी के दरबार में विवाह (ETV Bharat)

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी की महिमा अपरंपार

नियम और दंड का विधान

देवता के दर पर विवाह करने वालों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जिनमें मुख्य रूप से चिकन और अंडे के सेवन से परहेज शामिल है. पुजारी चंदर मणि ने कठोर चेतावनी देते हुए कहा, "देवता साहिब अनुशासनप्रिय हैं. यदि कोई भक्त उनके आदेश की अवहेलना करता है या नियमों का पालन नहीं करता, तो ऐसी सूरत में उसे माफी नहीं, सिर्फ दंड मिलता है. देवता का क्रोध अत्यंत भारी होता है. इसलिए, भक्त श्रद्धा के साथ-साथ नियमों के प्रति भी पूरी तरह सजग रहते हैं."

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी (ETV Bharat)

'देव बिजू' की पहचान: ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है. उन्हें 'देव बिजू' के नाम से भी जाना जाता है. ठाकुर दास, जो वर्षों से देवता के अनन्य भक्त हैं, ने 'देव बिजू' के चमत्कार का वर्णन किया. उन्होंने बताया, "देवता को 'देव बिजू' इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साफ आसमान से भी बारिश करवा सकते हैं. यह उनकी दैवीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है. जब भी जनपद में सूखे की स्थिति आती है और बारिश की आवश्यकता होती है, तो लोग सामूहिक रूप से देवता की शरण में पहुंचते हैं. हमने स्वयं कई बार देखा है कि भक्तों की पुकार पर देवता ने बिना बादल के भी वर्षा करवाई है. इसलिए, सूखा पड़ने पर लोग देवता की शरण में ही पहुंचते हैं."

बन्युरगढ़ स्थित देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होती हैं कई शादियां

ठाकुर दास ने बताया कि, "महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में काफी अधिक संख्या में शादियां होती हैं. अब तक सैकड़ों लोग देवता की शरण में जाकर शादी कर चुके हैं और सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं. देवता के मंदिर में आकर अपनी कुंडलियों का मिलान कर शादी करने का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि यह देव आशीर्वाद जीवनभर बना रहता है."

18 बीमारियों को खत्म कर देते हैं देवता!

मंदिर के पुजारी के अनुसार, विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के अलावा, देव बाला कामेश्वर को 18 प्रकार की शारीरिक बीमारियों (व्याधियों) के खात्मे का भंडारी भी माना जाता है. मान्ताय है कि, देवता शारीरिक बीमारियों को भी चुटकियों में खत्म कर देते हैं. लोगों का कहना है कि देवता के पास 18 प्रकार की शारीरिक बीमारियों को खत्म करने की शक्ति है. इसमें चर्म रोग और पेट की तमाम बीमारियां शामिल हैं. इसलिए, इस देव को 18 व्याधियों का भंडारी भी कहा जाता है. शारीरिक बीमारियों से परेशान लोग दूर-दूर से यहां आकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता है.

शिवरात्रि महोत्सव में देव बाला कामेश्वर का विशेष स्थान

देव बाला कामेश्वर बन्युरी, मंडी के प्रसिद्ध शिवरात्रि महोत्सव में भी एक विशेष और ऐतिहासिक स्थान है. पुजारी चंदर मणि ने बताया कि, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मंडी जनपद में भयंकर बीमारी फैल गई थी. राजा ने इस बीमारी को दूर करने के लिए जनपद के सभी देवताओं की परीक्षा लेनी चाही. उन्होंने सभी देवताओं को मंडी बुलाया और कहा कि जो इस बीमारी को दूर करेगा, उसे जागीर दी जाएगी. देव बाला कामेश्वर ने इस बीमारी को चुटकियों में खत्म कर दिया. इसके बाद राजा ने उन्हें शिवरात्रि महोत्सव में निमंत्रण दिया और उचित सम्मान भी दिया. तब से लेकर, देव बाला कामेश्वर शिवरात्रि मेले में आ रहे हैं. शिवरात्रि के दिन भी देव बाला कामेश्वर बनूयरी में सैकड़ों जोड़ों को वैवाहिक बंधन में बांधा जाता है, जिसे देव शक्ति का साक्षात चमत्कार माना जाता है."

मंदिर में श्रद्धालुओं की है अटूट आस्था

देवता साहिब बाला कामेश्वर बन्युरी का मंदिर हिमाचल की उस अटूट आस्था का प्रतीक है, जो योगेश और चंद्रिका जैसे जोड़ों को यह सिखाती है कि देव मर्जी से बड़ा कोई विधान नहीं है. वे न केवल 'लगन जोड़ने का विधाता' हैं, बल्कि '18 व्याधियों के भंडारी' और 'देव बिजू' के रूप में जीवन के हर पहलू में भक्तों का संबल बनते हैं. पुजारी चंदर मणि और ठाकुर दास के अनुभवों से स्पष्ट है कि यह आस्था केवल एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों के लिए एक जीवंत, चमत्कारी और मार्गदर्शक सत्य है. यही दैवीय शक्ति ही यहां की संस्कृति को विशेष और अविस्मरणीय बनाती है.

