बीच सड़क पर कार से खतरनाक स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा ₹18,500 का चालान
हराबाग क्षेत्र में खतरनाक कार स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एक्शन मोड में सुंदरनगर पुलिस.
Published : January 29, 2026 at 11:46 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत हराबाग फोरलेन पर एक सफेद रंग की कार से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है. यह पूरी घटना राहगीरों द्वारा मोबाइल कैमरे में कैद की गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कार नंबर एचपी-31-सी-5301 का चालक व्यस्त फोरलेन सड़क पर लापरवाही पूर्वक वाहन को घुमाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया था.
चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर खतरनाक स्टंट
स्थानीय लोगों का कहना है कि, हराबाग फोरलेन मार्ग पहले से ही तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में इस तरह की स्टंटबाजी न केवल चालक की जान को जोखिम में डालती है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनती है. घटना के समय फोरलेन पर अन्य वाहन भी मौजूद थे, जिससे हालात और ज्यादा चिंताजनक हो गए थे.
स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों के अनुसार, हराबाग फोरलेन पर आए दिन तेज रफ्तार और स्टंटबाजी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन सख्त निगरानी के अभाव में ऐसे मामलों में कमी नहीं आ पा रही है. लोगों ने प्रशासन और यातायात पुलिस से मांग की है कि फोरलेन पर नियमित गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्टंट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. यातायात नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के स्टंट करना पूरी तरह गैरकानूनी है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं.
सुंदरनगर पुलिस ने काटा ₹18,500 का चालान
डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि, "मामले को गंभीरता से लेते हुए सुंदरनगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन एचपी-31-सी-5301 की पहचान की और दोषी चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. इस दौरान पुलिस द्वारा 18 हजार 500 रुपए का चालान काटा गया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की लापरवाही पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."
'स्टंट करना बहादुरी नहीं, घोर लापरवाही'
वहीं, कई लोगों का कहना है कि युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह और रोमांच की प्रवृत्ति के चलते ऐसे खतरनाक कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को प्रभावित कर सकती है और इसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ सकता है. यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि सड़क पर स्टंट करना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि घोर लापरवाही है. युवाओं को चाहिए कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें, ताकि ऐसे खतरनाक हादसों से बचा जा सके.
