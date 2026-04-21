SARKAGHAT MURDER CASE: अब न्यायिक हिरासत में पूरा सच बताएगा सिया हत्याकांड का आरोपी विकास पटियाल?
सरकाघाट सिया हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी विकास पटियाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 12:25 PM IST
मंडी: हिमाचल के मंडी जिला के चर्चित सिया हत्याकांड की जांच में पुलिस जोर-शोर से जुटी हुई है. इसी कड़ी में गिरफ्तार आरोपी विकास पटियाल को सोमवार (20 अप्रैल) को कड़ी सुरक्षा के बीच सरकाघाट न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात रहा.
अंतिम चरण में जांच
पुलिस अब इस सनसनीखेज मामले की जांच को अंतिम रूप देने में जुट गई है. जांच एजेंसियां दस्तावेजी, तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों को एकत्र कर उनका गहन विश्लेषण कर रही हैं, ताकि अदालत में मजबूत और ठोस साक्ष्य पेश किए जा सकें. फिलहाल पुलिस उस थ्योरी पर काम कर रही है, जिसमें आरोपी का अपनी मां के साथ विवाद होने के बाद गुस्से में हत्या की नीयत से निकलना सामने आया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि, जांच अभी जारी है और यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो जांच की दिशा बदली भी जा सकती है.
आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ पूरी
मामले में आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है. एकत्र किए गए साक्ष्यों का मिलान भी किया जा रहा है ताकि अभियोजन पक्ष को मजबूत किया जा सके. पुलिस ने यह भी संकेत दिए हैं कि अगर आगे किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर और पूछताछ की आवश्यकता महसूस हुई, तो आरोपी को दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है.
सिया हत्याकांड में 40 लोगों को बयान दर्ज
वहीं, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "अब तक करीब 40 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. पुलिस विभिन्न फॉरेंसिक और तकनीकी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है. इन रिपोर्ट्स के आधार पर जांच को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द ही मामले का चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और गहन जांच कर रही है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके."
क्या है पूरा मामला?
पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, 13 अप्रैल की सुबह करीब 9:15 बजे नैण गांव से सरकाघाट कॉलेज जा रही एक छात्रा पर बैंजी गांव के पास आरोपी ने दराट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
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