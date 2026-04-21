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SARKAGHAT MURDER CASE: अब न्यायिक हिरासत में पूरा सच बताएगा सिया हत्याकांड का आरोपी विकास पटियाल?

मंडी: हिमाचल के मंडी जिला के चर्चित सिया हत्याकांड की जांच में पुलिस जोर-शोर से जुटी हुई है. इसी कड़ी में गिरफ्तार आरोपी विकास पटियाल को सोमवार (20 अप्रैल) को कड़ी सुरक्षा के बीच सरकाघाट न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अंतिम चरण में जांच

पुलिस अब इस सनसनीखेज मामले की जांच को अंतिम रूप देने में जुट गई है. जांच एजेंसियां दस्तावेजी, तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों को एकत्र कर उनका गहन विश्लेषण कर रही हैं, ताकि अदालत में मजबूत और ठोस साक्ष्य पेश किए जा सकें. फिलहाल पुलिस उस थ्योरी पर काम कर रही है, जिसमें आरोपी का अपनी मां के साथ विवाद होने के बाद गुस्से में हत्या की नीयत से निकलना सामने आया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि, जांच अभी जारी है और यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो जांच की दिशा बदली भी जा सकती है.