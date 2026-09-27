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सीएम सुक्खू का बीजेपी सांसदों पर तंज, कहा: हिमाचल आते ही कौवों की तरह 'कांव-कांव' करने लगते हैं

सीएम सुक्खू का बीजेपी सांसदों पर तंज ( ETV Bharat )

मंडी: जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सांसदों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों की बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना कौवों से की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में आते ही भाजपा सांसद 'कांव-कांव' शुरू कर देते हैं.