ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू का बीजेपी सांसदों पर तंज, कहा: हिमाचल आते ही कौवों की तरह 'कांव-कांव' करने लगते हैं

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सांसदों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हिमाचल आते ही ये कांव-कांव शुरू कर देते हैं.

सीएम सुक्खू का बीजेपी सांसदों पर तंज
सीएम सुक्खू का बीजेपी सांसदों पर तंज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सांसदों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों की बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना कौवों से की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में आते ही भाजपा सांसद 'कांव-कांव' शुरू कर देते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रदेश के भाजपा सांसद जब हिमाचल से बाहर होते हैं तो स्थिति अलग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो प्रदेश में पहुंचते हैं, राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है. भाजपा नेताओं की ओर से प्रदेश सरकार और कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, जबकि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है.'

सीएम सुक्खू ने जनसभा में कहा कि भाजपा सांसदों को प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए. विपक्ष के नेता जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए शोर-शराबे की राजनीति कर रहे हैं. प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों को राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. हिमाचल की जनता सब कुछ देख और समझ रही है. सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी आग्रह किया कि वो केवल आलोचना करने के बजाय प्रदेश के हित से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक भूमिका निभाएं.

कंसा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री के इस बयान पर समर्थकों ने तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी. जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बल्ह क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों का भी उल्लेख किया और क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को सामने रखा. प्रदेश सरकार विकास की गति को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में भी हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: मंडी था कभी कांग्रेस का गढ़, जयराम ठाकुर के अधूरे वादों से पार्टी को हुआ नुकसान- CM सुक्खू

TAGGED:

CM SUKHU BALH RALLY
CM SUKHU ON BJP MP
सीएम सुक्खू बल्ह रैली
सुखविंदर सिंह सुक्खू
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.