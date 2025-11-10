ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने निकिता को दिया ₹7.95 लाख का चेक, आपदा प्रभावितों को बांटी ₹81 करोड़ की राहत राशि

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मंडी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की. इस मौके पर सीएम ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता-पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को ₹7.95 लाख का चेक दिया. मुख्यमंत्री ने निकिता के लिए ₹21 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि निकिता जैसी बेटियां अकेली नहीं हैं और प्रदेश सरकार इन बच्चियों के साथ खड़ी है. 4,914 लाभार्थियों को ₹81.28 करोड़ राहत राशि वितरित कार्यक्रम में सीएम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 4,914 लाभार्थियों को 81.28 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की. आपदा से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपये में से 4-4 लाख रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई. इनमें से 781 लाभार्थी मंडी, 631 लाभार्थी कुल्लू और 101 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं. इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,401 लाभार्थियों को एक-एक लाख रुपये प्रदान किए गए. राहत राशि प्राप्त करने वाले 1,547 लाभार्थी मंडी, 1,541 लाभार्थी कुल्लू और 313 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं. सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को बांटी राहत राशि (ETV Bharat)