सीएम सुक्खू ने निकिता को दिया ₹7.95 लाख का चेक, आपदा प्रभावितों को बांटी ₹81 करोड़ की राहत राशि

मंडी दौरे पर सीएम सुक्खू ने 4,914 लाभार्थियों को राहत राशि वितरित की.

Published : November 10, 2025 at 5:35 PM IST

मंडी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की. इस मौके पर सीएम ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता-पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को ₹7.95 लाख का चेक दिया. मुख्यमंत्री ने निकिता के लिए ₹21 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि निकिता जैसी बेटियां अकेली नहीं हैं और प्रदेश सरकार इन बच्चियों के साथ खड़ी है.

4,914 लाभार्थियों को ₹81.28 करोड़ राहत राशि वितरित

कार्यक्रम में सीएम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 4,914 लाभार्थियों को 81.28 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की. आपदा से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपये में से 4-4 लाख रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई. इनमें से 781 लाभार्थी मंडी, 631 लाभार्थी कुल्लू और 101 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं. इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,401 लाभार्थियों को एक-एक लाख रुपये प्रदान किए गए. राहत राशि प्राप्त करने वाले 1,547 लाभार्थी मंडी, 1,541 लाभार्थी कुल्लू और 313 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं.

सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को बांटी राहत राशि
सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को बांटी राहत राशि (ETV Bharat)

अब तक, मंडी जिला के 4,375 प्रभावित परिवारों को 14.46 करोड़ रुपये की राहत सहायता वितरित की जा चुकी है. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मंडी में 72 करोड़ रुपये की लागत से 27 आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, राज्य कार्यकारी समिति ने 18.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पांच और परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि सात अतिरिक्त न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं.

सीएम ने 'मधु-मांडव' पहल का शुभारंभ किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मधु मांडव’ पहल का शुभारंभ भी किया. इस पहल को मुख्य रूप से जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा. इसके तहत प्रभावित परिवारों को मधुमक्खी पालन को आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी. इस कार्यक्रम के तहत उत्पादित शहद का विपणन ‘हिम-ईरा मांडव’ ब्रांड नाम से किया जाएगा.

