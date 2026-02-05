ETV Bharat / state

चुहार घाटी से छोटी काशी तक आस्था की यात्रा, शिवरात्रि महोत्सव के लिए रवाना हुए देव पशाकोट जी महाराज

मंडी: हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम एक बार फिर देखने को मिल रहा है. चुहार घाटी के आराध्य देव और 'पहाड़ी बजीर' के नाम से विख्यात देव श्री पशाकोट जी महाराज अपने मूल स्थान मंठीबजाण से अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं. देवता का यह पावन प्रवास 73 किलोमीटर लंबा है, जो श्रद्धा, विश्वास और लोक संस्कृति से सराबोर है.

देव श्री पशाकोट जी महाराज अपने रथ में विराजमान होकर लाव-लश्कर, देववाणियों और श्रद्धालुओं के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं. मार्ग में ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वाद्ययंत्र और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है. श्रद्धालु पुष्पवर्षा कर देव रथ का स्वागत कर रहे हैं, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया है

यात्रा से आती है सुख-समृद्धि

लोक आस्था के अनुसार जब देव पशाकोट जी अपने कारदारों, पुजारियों और गुरों के साथ यात्रा पर निकलते हैं, तो क्षेत्र में शांति, खुशहाली और समृद्धि का वास होता है. इसी विश्वास के चलते जगह-जगह श्रद्धालु देवता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं. इस पावन यात्रा में देव पशाकोट जी के साथ कुल 48 देव अनुयायी शामिल हैं. इनमें पुजारी हरी सिंह, दुमच शेर सिंह, दुमच कुटगाह प्रकाश चंद, दुमच गुम्मा ठाणा सुरेश कुमार, गुर भाटू राम, गुर नौणी संजय कुमार, भंडारी श्याम सिंह, कारदार केसर सिंह, काईथ हरी सिंह और सेवादार अंशुल गोयल प्रमुख हैं. सेवादारों के अनुसार देव पशाकोट जी की आस्था मंडी, कुल्लू, सुंदरनगर और कांगड़ा तक फैली हुई है.

न्याय और सत्य के देवता