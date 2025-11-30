ETV Bharat / state

चिट्टे की ओवरडोज से 28 साल के युवक की मौत! पहले दोस्त के साथ पी शराब, फिर ली ड्रग्स

मृतक के परिजनों ने दोस्त पर लगाए लापरवाही के आरोप.

Mandi Chitta Case
मंडी ड्रग मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है. आए दिन युवा नशे की भेंट चढ़ रहे हैं. ताजा मामला मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र से है, जहां नशे के ओवरडोज ने एक और परिवार से उसका चिराग छीन लिया और घर उजाड़ दिया. थाना सुंदरनगर के तहत एक 28 साल के युवक संजय कुमार की मौत हो गई और पुलिस ने चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई है. मृतक डडोल गांव का निवासी था. संजय जेसीबी मशीन का ऑपरेटर था. दो महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी.

दोस्त के साथ पी शराब और ली ड्रग्स

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि 27 नवंबर की शाम को संजय अपने दोस्त शशिकांत, निवासी रड़ा गांव के घर गया था. शशिकांत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोनों ने पहले शराब पी और उसके बाद चिट्टे का इंजेक्शन लिया. पहले शशिकांत ने चिट्टे का आधा इंजेक्शन खुद को लगाया और फिर आधा इंजेक्शन संजय ने लगाया. जिसके बाद दोनों ही सो गए, लेकिन देर रात के बाद संजय की तबीयत बिगड़ती चली गई.

दोस्त पर परिजनों के गंभीर आरोप

मृतक संजय के जीजा सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शशिकांत ने मामले में गंभीर लापरवाही बरती है. उसे पता था कि संजय की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने न तो परिवार वालों को बताया और न ही किसी पड़ोसी से मदद मांगी. अगर संजय को समय रहते इलाज मिल जाता तो संजय की जान बच सकती थी. अगले दिन दोपहर को जब पंचायत प्रधान शेर सिंह और वार्ड सदस्य प्रेम सिंह तक खबर पहुंची, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी. जिसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संजय को मृत अवस्था में पाया.

"पुलिस ने मामले को लेकर शशिकांत के खिलाफ लापरवाही सहित एनडीपीएस एक्ट के उचित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा." - भारत भूषण, डीएसपी सुंदरनगर

