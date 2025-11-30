ETV Bharat / state

चिट्टे की ओवरडोज से 28 साल के युवक की मौत! पहले दोस्त के साथ पी शराब, फिर ली ड्रग्स

मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है. आए दिन युवा नशे की भेंट चढ़ रहे हैं. ताजा मामला मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र से है, जहां नशे के ओवरडोज ने एक और परिवार से उसका चिराग छीन लिया और घर उजाड़ दिया. थाना सुंदरनगर के तहत एक 28 साल के युवक संजय कुमार की मौत हो गई और पुलिस ने चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई है. मृतक डडोल गांव का निवासी था. संजय जेसीबी मशीन का ऑपरेटर था. दो महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी.

दोस्त के साथ पी शराब और ली ड्रग्स

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि 27 नवंबर की शाम को संजय अपने दोस्त शशिकांत, निवासी रड़ा गांव के घर गया था. शशिकांत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोनों ने पहले शराब पी और उसके बाद चिट्टे का इंजेक्शन लिया. पहले शशिकांत ने चिट्टे का आधा इंजेक्शन खुद को लगाया और फिर आधा इंजेक्शन संजय ने लगाया. जिसके बाद दोनों ही सो गए, लेकिन देर रात के बाद संजय की तबीयत बिगड़ती चली गई.