25 लाख के इनाम की हकदार बनी ये पंचायत, चुनावी शोर से दूर रहकर लोगों ने पेश की मिसाल
चेली पंचायत को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 3:04 PM IST
मंडी: हिमाचल में पंचायत चुनाव का शोर है. हर चौक चौराहे पर पंचायत चुनावों की चर्चा है. कौन कितने वोट से जीतेगा और किसकी जमानत जब्त हो रही है इसका गुणा भाग लगाने में लोग लगे हैं. चुनाव का समय नजदीक आते ही प्रचार भी रफ्तार पकड़ रहा है. चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है. आज से नॉमिनेशन पत्रों की जां होगी उसके बाद नाम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी.
एक तरफ जहां पंचायतों में चुनावी शोर है तो दूसरी तरफ कुछ पंचायतों में एकदम शांति हैं. जिला मंडी के विकासखंड द्रंग के तहत आने वाली ग्राम पंचायत चेली (चैहड़गलू) में चुनावी शोर लगभग समाप्त हो चुका है. इस बार पंचायत चुनावों में आपसी भाईचारे, समन्वय और एकजुटता की अनूठी मिसाल बनकर उभरी है. पंचायत में सभी पदों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन होने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है. पंचायत के लोगों ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दी और आपसी सहमति के साथ पंचायत का गठन कर एक सकारात्मक संदेश दिया है. पंचायत के निर्विरोध बनने पर सरकार की ओर से पंचायत को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है.
मंडी जिला में चेली पंचायत ( विकास खंड Drang) पहली बार बनी और पांच साल में काम कितना अच्छा हुआ वीडियो में ही देख लीजिए। इस बार इस पंचायत के लोगों ने एकजुट होकर निर्विरोध पंचायत चुन दी है। काम करने की नीयत होनी चाहिए पांच साल में अगले कई वर्षों का काम कर सकते है। pic.twitter.com/3ULU0EtXF7— Ajay Banyal (@iAjay_Banyal) May 11, 2026
ये सदस्य चुने गए निर्विरोध
ग्राम पंचायत चेली में सुनीता देवी को निर्विरोध प्रधान, प्रेम सिंह को उपप्रधान चुना गया है. वहीं, वार्ड शिंगार-1 से पूर्ण चंद, शिंगार-2 से सरोजा देवी, चेली-1 से देवेंद्र कुमार, चेली-2 से शकुंतला देवी और वार्ड नंबर 5 बाबली से रेशमा देवी निर्विरोध वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए हैं. पंचायत के सभी प्रतिनिधियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद ग्रामीणों ने एक-दूसरे को बधाइयां देकर खुशी जाहिर की है. विशेष बात ये रही कि पंचायत को निर्विरोध बनाने का प्रयास इससे पहले भी किया गया था, लेकिन अंतिम दिन एक व्यक्ति की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था. हालांकि इस बार पंचायत के लोगों ने पहले से अधिक बेहतर तालमेल, आपसी समझ और सहयोग का परिचय देते हुए विकास को सर्वोपरि रखा और अंतिम समय में पंचायत को निर्विरोध गठित करने में सफलता हासिल की.
'पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे काम'
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के निर्विरोध बनने से अब विकास कार्यों में तेजी आएगी और आपसी सौहार्द का वातावरण और अधिक मजबूत होगा. लोगों का मानना है कि चुनावी खींचतान और गुटबाजी से दूर रहकर पंचायत का गठन होने से अब पंचायत प्रतिनिधि बिना किसी दबाव के क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे. क्षेत्र के बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों ने भी ग्राम पंचायत चेली के इस कदम की सराहना की है. उनका कहना है कि वर्तमान समय में जहां चुनावों के दौरान अक्सर विवाद और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, वहीं चेली पंचायत ने आपसी सहमति और भाईचारे से लोकतंत्र की एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है. पंचायत का यह कदम अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत माना जा रहा है.
कितना मिलता है इनाम
बता दें कि पंचायतीराज विभाग ने पंचायत से लेकर जिला परिषद तक निर्विरोध चुने जाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में इस बार कई गुना बढ़ोतरी कर दी है. अतिरिक्त निदेशक पंचायतीराज विभाग की ओर से 21 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है तो उसे 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. पंचायत समिति के निर्विरोध चुने जाने पर यह राशि 50 लाख रुपए होगी, वहीं जिला परिषद के लिए यह इनाम सीधे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है. यह राशि न केवल आर्थिक मदद होगी, बल्कि उन क्षेत्रों के लिए सम्मान का प्रतीक भी बनेगी, जहां लोकतंत्र टकराव नहीं, सहमति से आगे बढ़ेगा.
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