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जोगिंदरनगर डिपो की HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर पुलिस बल तैनात

मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के अंतर्गत कुफरी के बटाहर क्षेत्र में बुधवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के जोगिंदरनगर डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया

HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस को जैसे ही चालक ने स्टार्ट किया, उसी दौरान अचानक वह अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे की ओर फिसल गई. घटना के समय बस में केवल चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जिससे संभावित बड़ा नुकसान होने से बच गया. स्थिति को भांपते हुए दोनों ने सूझबूझ का परिचय दिया और समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.