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जोगिंदरनगर डिपो की HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर पुलिस बल तैनात

कुफरी के बटाहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के जोगिंदरनगर डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है.

Jogindernagar depot HRTC bus accident
मंडी में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 11:34 AM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के अंतर्गत कुफरी के बटाहर क्षेत्र में बुधवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के जोगिंदरनगर डिपो की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया

HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस को जैसे ही चालक ने स्टार्ट किया, उसी दौरान अचानक वह अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे की ओर फिसल गई. घटना के समय बस में केवल चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जिससे संभावित बड़ा नुकसान होने से बच गया. स्थिति को भांपते हुए दोनों ने सूझबूझ का परिचय दिया और समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

Jogindernagar depot HRTC bus accident
हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगा रही पुलिस (ETV Bharat)

हादसे के वक्त बस में कोई सवारी नहीं थी

प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि बस के लोड या तकनीकी कारणों से यह हादसा हुआ. हालांकि वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. प्रशासन ने भी इस बात पर राहत जताई है कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था. यदि बस में यात्री होते तो यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था. फिलहाल चालक और परिचालक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की गंभीर चोट की सूचना नहीं है.

Jogindernagar depot HRTC bus accident
HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "HRTC की बस खाई में लुढ़क गई है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."

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