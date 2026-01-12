सुंदरनगर में कुछ ही घंटों में 3 हादसे, अग्निकांड, बस दुर्घटना और सतलुज में गिरी कार ने छीन ली 4 जिंदगियां
मंडी जिले के सुंदरनगर में तीन अलग-अलग हादसे में 4 लोगों की जान चली गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 6:26 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुछ ही घंटे में एक के बाद एक हुई दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई. सुंदरनगर उपमंडल में सोमवार का दिन 'ब्लैक मंडे' बन कर आया . बीती देर रात से सोमवार सुबह एक के बाद एक तीन दर्दनाक हादसों ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. अलग-अलग घटनाओं में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से एक महिला और बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जबकि एक अन्य महिला का उपचार सीएचसी निहरी में जारी है.
रसोई घर में आग लगने से महिला की मौत
पहली घटना उपमंडल के घीड़ी क्षेत्र के कुशला गांव में सामने आई, जहां बीती रात रसोई घर में लगी आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान हिमी देवी के रूप में हुई है, जो गांव भरमोठ की निवासी थी, लेकिन पिछले दो साल से वह अपनी बेटी के घर गांव कुशला में रहती थी.
निजी बस हुई हादसे का शिकार
दूसरी घटना दुर्गम निहरी क्षेत्र में चरखड़ी के समीप घटी, जहां एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में बस में सवार कलावती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी पांगना ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. मृतका कलावती गांव चरखड़ी की रहने वाली थी. वहीं, हादसे में घायल गीता देवी और बच्चे यक्षित को गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है. जबकि घायल कृष्णी देवी को पीएचसी झूंगी से सीएचसी निहरी में भर्ती करवाया गया है.
सतलुज नदी में गिरी कार
तीसरी घटना सलापड़-तत्तापानी सड़क मार्ग पर करला के समीप हुई, जहां एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिर गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों के शव सतलुज नदी से बरामद कर लिए गए हैं. मृतकों की पहचान नगीन कुमार और कुलदीप के रूप में हुई. दोनों युवक गांव पजोंलठ, तहसील सुंदरनगर के रहने वाले थे.
एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने तीनों हादसों की पुष्टि की है. एसडीएम ने कहा, 'सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस तीनों मामलों में हादसों के कारणों की जांच कर रही है. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों को फौरी राहत भी प्रदान कर दी गई है'.
