सुंदरनगर में कुछ ही घंटों में 3 हादसे, अग्निकांड, बस दुर्घटना और सतलुज में गिरी कार ने छीन ली 4 जिंदगियां

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुछ ही घंटे में एक के बाद एक हुई दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई. सुंदरनगर उपमंडल में सोमवार का दिन 'ब्लैक मंडे' बन कर आया . बीती देर रात से सोमवार सुबह एक के बाद एक तीन दर्दनाक हादसों ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया. अलग-अलग घटनाओं में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से एक महिला और बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जबकि एक अन्य महिला का उपचार सीएचसी निहरी में जारी है. रसोई घर में आग लगने से महिला की मौत पहली घटना उपमंडल के घीड़ी क्षेत्र के कुशला गांव में सामने आई, जहां बीती रात रसोई घर में लगी आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान हिमी देवी के रूप में हुई है, जो गांव भरमोठ की निवासी थी, लेकिन पिछले दो साल से वह अपनी बेटी के घर गांव कुशला में रहती थी. निजी बस हुई हादसे का शिकार