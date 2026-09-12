सर्पदंश से एक ही घर के बुझ गए दो चिराग, सांप काटने से भाई-बहन की मौत
मंडी जिले के सेहली गांव में मातम. 9 वर्षीय काव्या और 6 वर्षीय नक्ष की दर्दनाक मौत से हर आंखें नम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 8:45 PM IST
मंडी: जिला मंडी के कोटली क्षेत्र के सेहली गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. सर्पदंश के कारण एक ही परिवार के दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 9 वर्षीय काव्या और उसके 6 वर्षीय छोटे भाई नक्ष के रूप में हुई है. दोनों मासूमों की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि सेहली गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम काव्या और नक्ष रोज की तरह अपने घर लौटे थे. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोनों ने खाना खाया और इसके बाद घर में ही खेलते हुए कुछ समय बिताया. किसी को भी इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ घंटों बाद परिवार के सामने ऐसी भयावह स्थिति पैदा होने वाली है.
रात करीब 9:30 बजे दोनों भाई-बहन अपने कमरे में सोने चले गए. शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे अचानक काव्या की नींद खुली. उसने परिजनों को पेट में तेज दर्द होने की बात बताई. परिवार के सदस्य उसे संभालने का प्रयास कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद नक्ष ने भी पेट में अत्यधिक दर्द होने की शिकायत की.
शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य पेट दर्द या किसी अन्य शारीरिक परेशानी के तौर पर लिया और घर पर ही राहत देने का प्रयास किया. लेकिन कुछ ही समय में दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. इसी बीच परिवार की नजर घर के मुख्य दरवाजे के समीप रेंग रहे एक बड़े काले सांप पर पड़ी. सांप को देखते ही परिजनों को बच्चों के सर्पदंश का अंदेशा हुआ. इसके बाद परिवार ने बिना देर किए दोनों बच्चों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया.
जोनल अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक रेफर कर दिया. हालांकि, नेरचौक पहुंचने पर आपातकालीन विभाग में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों मासूम दम तोड़ चुके थे.
12 सितंबर की सुबह करीब 7:26 बजे नेरचौक मेडिकल कॉलेज से पुलिस को घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकीय जांच में दोनों बच्चों की मौत का कारण सांप के विष के शरीर में तेजी से फैलना बताया गया. मामले में आवश्यक विसरा एवं अन्य कानूनी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं, ताकि मामले की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया, "पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं".
एक ही घर से दो मासूमों की अर्थियां उठने से सेहली गांव का माहौल गमगीन है. जिन बच्चों की किलकारियों से घर चहकता था, वहां अब मातम पसरा हुआ है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है.
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