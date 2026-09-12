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सर्पदंश से एक ही घर के बुझ गए दो चिराग, सांप काटने से भाई-बहन की मौत

मंडी: जिला मंडी के कोटली क्षेत्र के सेहली गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. सर्पदंश के कारण एक ही परिवार के दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. मृतकों की पहचान 9 वर्षीय काव्या और उसके 6 वर्षीय छोटे भाई नक्ष के रूप में हुई है. दोनों मासूमों की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि सेहली गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम काव्या और नक्ष रोज की तरह अपने घर लौटे थे. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोनों ने खाना खाया और इसके बाद घर में ही खेलते हुए कुछ समय बिताया. किसी को भी इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ घंटों बाद परिवार के सामने ऐसी भयावह स्थिति पैदा होने वाली है.

रात करीब 9:30 बजे दोनों भाई-बहन अपने कमरे में सोने चले गए. शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे अचानक काव्या की नींद खुली. उसने परिजनों को पेट में तेज दर्द होने की बात बताई. परिवार के सदस्य उसे संभालने का प्रयास कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद नक्ष ने भी पेट में अत्यधिक दर्द होने की शिकायत की.

शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य पेट दर्द या किसी अन्य शारीरिक परेशानी के तौर पर लिया और घर पर ही राहत देने का प्रयास किया. लेकिन कुछ ही समय में दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. इसी बीच परिवार की नजर घर के मुख्य दरवाजे के समीप रेंग रहे एक बड़े काले सांप पर पड़ी. सांप को देखते ही परिजनों को बच्चों के सर्पदंश का अंदेशा हुआ. इसके बाद परिवार ने बिना देर किए दोनों बच्चों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया.