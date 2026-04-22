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26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 104 केंद्रों पर 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, जानिए जरूरी गाइडलाइन

26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में करीब 34 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Mandi Board Sub Inspector
26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
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रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रायपुर में होने वाली इस परीक्षा में करीब 34 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए व्यापमं ने समय, ड्रेस कोड और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.

26 अप्रैल को होगी भर्ती परीक्षा

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा (MBSI26) का आयोजन 26 अप्रैल 2026, रविवार को किया जाएगा. यह परीक्षा रायपुर जिले के 104 केंद्रों में आयोजित होगी. परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है.

34,168 अभ्यर्थी होंगे शामिल

इस भर्ती परीक्षा में कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन और व्यापमं द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो सके.

9:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश

व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9:30 बजे तक ही दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसलिए उम्मीदवारों को कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

एक दिन पहले केंद्र का अवलोकन करने की सलाह

अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी या देरी न हो. इससे समय पर केंद्र पहुंचना आसान होगा.

प्रवेश से पहले होगी सख्त जांच

परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग (जांच) की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापमं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों के उपयोग को रोका जा सके.

ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य

परीक्षा के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है. अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह के कपड़े पहनकर आना होगा. काले, गहरे नीले और हरे रंग के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही जूते, मोजे, स्कार्फ और बेल्ट पहनना भी प्रतिबंधित रहेगा. केवल चप्पल पहनकर आने की अनुमति दी गई है. कान के आभूषण भी वर्जित रहेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह रोक

मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

केवल बॉल प्वाइंट पेन ले जाने की अनुमति

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन के साथ प्रवेश की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

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