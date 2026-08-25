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भाजयुमो ने CM का पुतला फूंका तो पुलिस ने डाला पानी, कार्यकर्ताओं ने तेल डालकर फिर लगाई आग

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी और कांग्रेस सरकार की रोजगार गारंटी पूरा न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंडी शहर में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला फूंका और अपना विरोध दर्ज करवाया.

पुलिस ने जलते पुतले पर फेंका पानी, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने डाला तेल

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय गरमा गई जब भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाना जैसे ही शुरू किया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने दोबारा पुतले पर तेल डालकर आग लगा दी. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर कुछ देर तक छीनाझपटी भी हुई. मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और काफी देर तक माहौल गरमाया रहा.