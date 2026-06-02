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भाजपा संगठन में चाय परोसने वाले कार्यकर्ता ने जिला परिषद चुनाव में दर्ज की शानदार जीत दर्ज, परिणाम आने के बाद भावुक हुए परस राम

जिला परिषद चुनाव परिणाम आने पर समर्थकों ने जब उन्हें फूल-मालाओं से लादकर जीत की बधाइयां देनी शुरू की तो उनकी आंखें नम हो गईं.

Paras Ram Won Sadyana Zila Parishad Election Results
चाय परोसने वाले कार्यकर्ता से जिला परिषद सदस्य तक (@ParasRam)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:45 AM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सदयाणा जिला परिषद वार्ड से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसकी चर्चा राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में काफी हो रही है. वर्षों तक पार्टी संगठन में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देने वाले परस राम ने जिला परिषद चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में मेहनत, निष्ठा और जनसेवा का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता.

जिला परिषद चुनाव में चाय परोसने वाले कार्यकर्ता की शानदार जीत

सदयाणा वार्ड में हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परस राम ने कांग्रेस समर्थित धर्मेंद्र कुमार को 1,416 मतों के अंतर से हराकर जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत लिया है. परस राम को कुल 7,031 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी धर्मेंद्र कुमार को 5,615 वोट पड़े. परिणाम घोषित होते ही क्षेत्र में समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया.

Mandi BJP Worker Paras Ram Won
चाय परोसने वाले कार्यकर्ता से जिला परिषद सदस्य तक (@ParasRam)

भाजपा संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं परस राम

स्थानीय लोगों के अनुसार, परस राम लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं. पार्टी कार्यालयों, बैठकों और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी पहचान एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में रही है, जो बिना किसी पद या स्वार्थ के संगठन की सेवा करता रहा. चाहे पार्टी कार्यालय में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहमाननवाजी हो या चुनावी कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं, परस राम हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका बखूबी निभाते नजर आए. इसी सादगी और समर्पण ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दिलाई. चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बड़े-बड़े वादों की बजाय अपने वर्षों के जनसंपर्क और सेवा भाव को ही अपनी ताकत बनाया. इसका असर मतदान में साफ-साफ दिखाई दिया और मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिला परिषद की कुर्सी पर बैठाने का फैसला किया.

Mandi BJP Worker Paras Ram Won
चाय परोसने वाले कार्यकर्ता की शानदार जीत से झूम उठे समर्थक (@ParasRam)

जीत के बाद भावुक हुए परस राम

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद परस राम बेहद भावुक नजर आए. समर्थकों ने जब उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और जीत की बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी आंखें नम हो गईं. इसके साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पहले भी एक सेवक थे और आगे भी जनता के सेवक के रूप में ही काम करेंगे.

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परस राम की जीत बनी चर्चा का विषय (@ParasRam)

जीत के बाद परस राम ने गिनाईं प्राथमिकताएं

नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य परस राम ने कहा कि, "यह जीत केवल व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जो वर्षों तक संगठन और समाज की सेवा करते हैं लेकिन अक्सर सुर्खियों से दूर रहते हैं. जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है,उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. क्षेत्र के विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी."

चारों ओर हो रही इस जीत की चर्चा

सदयाणा वार्ड का यह चुनाव परिणाम केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस ताकत का उदाहरण बनकर उभरा है, जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और जनता के विश्वास के बल पर नेतृत्व की जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है. परस राम की यह सफलता क्षेत्र के युवाओं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.

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चुनाव प्रचार के दौरान परस राम (@ParasRam)

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