ETV Bharat / state

कंगना रनौत ने दिशा की बैठक में अधिकारियों को दिए ये निर्देश, क्या अब लाहौल में विकास कार्यों में आएगी तेजी?

लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय में शुक्रवार (31 अक्टूबर) को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय केलांग में किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता मंडी संसदीय क्षेत्र से BJP सांसद कंगना रनौत ने की. उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना भी बैठक में मौजूद रहीं. इस बैठक में स्वास्थ्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, उद्योग, पशुपालन, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायत, लोक निर्माण, श्रम एवं रोजगार विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय कार्यों एवं प्रगति पर रिपोर्ट सौंपी गई.

लाहौल स्पीति: मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रही हैं. मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना रनौत की अध्यक्षता में आए दिन दिशा की बैठक हो रही रही है. कंगना रनौत ने इन बैठकों में अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सांसद कंगना ने की विकास कार्यों की समीक्षा

दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की पूर्व बैठक की प्रगति पर चर्चा हुई. साथ ही जननी सुरक्षा योजना (JSY), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन (JJM), मनरेगा (MGNREGA), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), कुसुम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, और अन्य जिला स्तरीय विकास कार्यक्रम शामिल थे. इस दौरान

सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाया जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने, शिक्षा के स्तर को उठाने, स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने, सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव, और महिला एवं बाल कल्याण की प्रगति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए. कंगना रनौत ने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह बाल विकास का समग्र मार्ग है जिसमें खेल-कूद, संगीत, कला और जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी शामिल है.

क्यों महत्वपूर्ण है दिशा की बैठक?

दिशा की बैठक का मुख्य उद्देश्य संबंधित जिले में केंद्र और राज्य की योजनाओं जैसे मनरेगा, बिजली, पानी और सड़क के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करना है. दिशा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित जिले के सांसद करते हैं. इस बैठक में संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं. दिशा की बैठक त्रैमासिक आयोजित की जाती हैं. इस बैठक में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी, और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है.

दिशा की बैठक का महत्व

बता दें कि, दिशा की बैठक का मतलब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक है. इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं (जैसे मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क) के कार्यान्वयन की निगरानी करना है. दिशा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित जिले के सांसद करते हैं. इस बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं. ये बैठकें त्रैमासिक (तीन महीने पर) आयोजित की जाती हैं. दिशा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी, और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है.

कंगना रनौत ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

BJP सांसद ने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए हर पहलू में उचित अनुभव एवं एक्सपोज़र प्रदान करने का सुझाव दिया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और डेयरी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और इन उत्पादों के विपणन के लिए ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से बाजार सशक्तिकरण पर जोर दिया. इस दौरान पिछली बैठक की प्रगति और समीक्षा भी की. इसके साथ ही सभी विभागों को आगामी बैठक के लिए उचित तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए.

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, 365 करोड़ की पहली किश्त जारी

ये भी पढ़ें: बिहार में चुनाव, हिमाचल में सियासत, CM सुक्खू के दावों को BJP ने बताया 'झूठ का सागर'