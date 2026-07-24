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किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर दो दिन तक बंद रहेगा ये मार्ग, वैकल्पिक रूट जारी

सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य के चलते बंद रहेगा फोरलेन मार्ग, पुराने एनएच से डायवर्ट होगा ट्रैफिक.

Kiratpur Nerchowk fourlane
किरतपुर नेरचौक फोरलेन (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 4:03 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल में भारी बारिश के चलते जगह-जगह पर लैंडस्लाइड और जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. बिलासपुर जिले में भी पिछले एक हफ्ते में फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने के मामलों को देखते हुए NHAI और जिला बिलासपुर प्रशासन ने निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य के दौरान फोरलेन के उस स्थान पर किसी भी तरह के वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाकर काम करने का फैसला लिया है.

इस दिन तक बंद रहेगा मार्ग

स्वारघाट (कैंची मोड़ टनल-1) से मंडी भराड़ी चौक फोरलेन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. मार्ग पर चल रहे मरम्मत व निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर ने 24 और 25 जुलाई 2026 को यातायात बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान वाहनों की आवाजाही को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा.

इन वैकल्पिक मार्गों से भेजे जाएंगे वाहन

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि ​प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई मंडी के पत्र और एसडीएम श्री नयना देवी की सिफारिश के आधार पर ये फैसला लिया गया है. एनएचएआई ने सड़क के सुचारू कार्य निष्पादन के लिए यातायात को बंद करने का अनुरोध किया था. इसके चलते फोरलेन पर मंडी भराड़ी-स्वारघाट मार्ग 24 जुलाई और 25 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक बंद रहेगा. इस दौरान स्वारघाट (कैंची मोड़ टनल-1) से मंडी भराड़ी चौक की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले सभी सामान्य वाहनों को पुराने एनएच (स्वारघाट - कैंची मोड़ टनल-1 से नौणी चौक, बिलासपुर) होकर भेजा जाएगा.

"फोरलेन पर थापना, समलेटू क्षेत्र में खड़ी पहाड़ियों को काटने और मार्ग को चौड़ा करने का पिछले के महीने से कार्य चल रहा है. जिसके चलते यहां अभी सिंगल लेन पर ही वाहनों की आवाजाही हो रही है. इन दो दिनों में मरम्मत कार्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

क्यों लेना पड़ा ये फैसला ?

डीसी बिलासपुर ने बताया कि इन दिनों मटौर-शिमला फोरलेन का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है. पिछले हफ्ते एम्स बिलासपुर के पास से पहाड़ी की कटिंग का मलबा सड़क पर आ गया था, जिसके कारण यहां पर 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा. वहीं, बुधवार को भराड़ीघाट के पास पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिस समय पहाड़ी दरकी उस समय नीचे सड़क से एक निजी बस और दो ट्रक गुजर रहे थे, गनीमत रही की इस दौरान कोई भी मलबे की चपेट में नहीं आया. हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मार्ग बंद रहने के दौरान एंबुलेंस, वीआईपी वाहन, स्कूल बसें और अन्य आपातकालीन सेवाएं बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से इस मार्ग पर आ-जा सकेंगी.

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MANDI BHARARI SWARGHAT ROAD CLOSED
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FOURLANE CLOSED IN BILASPUR

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