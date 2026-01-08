ETV Bharat / state

21 किलो माखन से होगा बाबा भूतनाथ का अभिषेक, तारा रात्रि को लेकर विशेष अनुष्ठान की तैयारियां शुरू

महंत देवानंद सरस्वती ने कहा, 'बाबा भूतनाथ को माखन अर्पित करने की परंपरा वर्षों पुरानी है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि शुद्ध माखन से भगवान शिव का अभिषेक और भोग अर्पण करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है'.

बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने शिव भक्तों से इस पवित्र अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचकर बाबा भूतनाथ के दर्शन करने और अपनी श्रद्धा अनुसार शुद्ध देशी गाय का माखन अर्पित करने की अपील की है.

मंडी: अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से पहले धार्मिक परंपराओं के तहत मंडी नगर के आराध्य देव बाबा भूतनाथ के मंदिर में तारा रात्रि का विशेष महत्व है. इस पावन रात्रि के शुभारंभ के साथ ही बाबा भूतनाथ को 21 किलो शुद्ध माखन अर्पित किया जाएगा. इस विशेष अनुष्ठान को लेकर मंदिर परिसर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

महंत देवानंद सरस्वती ने यह भी आग्रह किया कि श्रद्धालु केवल शुद्ध देशी गाय के दूध से तैयार किया गया माखन ही बाबा को अर्पित करें, ताकि परंपराओं की पवित्रता बनी रहे. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मंदिर में विधि-विधान के साथ विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे.

तारा रात्रि के दौरान मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जाएगा और सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन तथा मंदिर समिति द्वारा भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई, पेयजल और दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा.

बाबा भूतनाथ मंदिर मंडी की आस्था का केंद्र है. यहां तारा रात्रि पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत का संकेत माना जाता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर मंडी जिला सहित प्रदेशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. मंदिर प्रशासन ने सभी भक्तों से शांति, श्रद्धा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, ताकि यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

