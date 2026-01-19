ETV Bharat / state

तुंगनाथ महादेव के रूप में हुआ बाबा भूतनाथ का श्रृंगार, छोटी काशी में उमड़े श्रद्धालु

तुंगनाथ महादेव के रूप में हुआ बाबा भूतनाथ का श्रृंगार ( ETV BHARAT )

शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत बाबा भूतनाथ के विशेष मक्खन श्रृंगार के साथ की गई थी. इसके बाद प्रतिदिन भगवान शिव के अलग-अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है. तीसरे दिन सफेद और हल्के नीले रंग के वस्त्रों, पुष्पमालाओं और पारंपरिक आभूषणों से सजे बाबा भूतनाथ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे. मंदिर परिसर में भक्ति संगीत, मंत्रोच्चारण और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है. तारारात्रि से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस महोत्सव में श्रद्धालुओं को भगवान शिव के विभिन्न दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराए जा रहे हैं. इसी कड़ी में महोत्सव के तीसरे दिन बाबा भूतनाथ का भव्य श्रृंगार उत्तराखंड के प्रसिद्ध तुंगनाथ महादेव के स्वरूप में किया गया, जिसे देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.

तुंगनाथ महादेव का धार्मिक महत्व

इस अवसर पर महंत बाबा भूतनाथ देवानंद सरस्वती ने तुंगनाथ महादेव के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है. यह पंचकेदारों में तीसरे केदार के रूप में प्रसिद्ध है और समुद्र तल से करीब 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है.

बाबा भूतनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT)

महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे. शिवजी ने उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और अलग-अलग स्थानों पर पंचकेदार के रूप में प्रकट हुए. तुंगनाथ वही पवित्र स्थल है जहां शिव की भुजाओं के दर्शन होते हैं. उन्होंने कहा कि मंडी में बाबा भूतनाथ का तुंगनाथ स्वरूप में श्रृंगार श्रद्धालुओं को हिमालयी तीर्थों के दर्शन जैसा आध्यात्मिक अनुभव कराता है. शिवरात्रि महोत्सव के दौरान अलग-अलग शिव स्वरूपों के दर्शन को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

विभिन्न स्वरूपों में होगा बाबा भूतनाथ का श्रृंगार

मंदिर प्रबंधन के अनुसार शिवरात्रि महोत्सव के आगामी दिनों में भी बाबा भूतनाथ के विभिन्न दिव्य स्वरूपों में श्रृंगार किया जाएगा. इसे देखते हुए आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है. यह महोत्सव मंडी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत कर रहा है.

