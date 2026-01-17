ETV Bharat / state

तारा रात्रि से शुरू हुई माता पार्वती की कठिन साधना, एक महीने तक घृत मंडल में दर्शन देंगे बाबा भूतनाथ

मंडी: छोटी काशी मंडी के प्राचीन एवं आस्था के केंद्र बाबा भूतनाथ मंदिर में तारा रात्रि के पावन अवसर पर सदियों पुरानी घृत मंडल परंपरा का विधिवत शुभारंभ हो गया है. इस परंपरा के तहत भगवान शिव एक माह तक घृत रूपी मक्खन में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, जो महाशिवरात्रि तक लगातार जारी रहेगा. तारा रात्रि के साथ ही मंदिर परिसर पूरी तरह शिवमय वातावरण में डूब गया है और दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंडी पहुंच रहे हैं. 16 जनवरी को तारा रात्रि के शुभ मुहूर्त पर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का 21 किलो शुद्ध गाय के घृत (मक्खन) से भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया. यह अनुष्ठान प्रतिदिन विधि-विधान से संपन्न किया जाएगा.

शिवरात्रि से पहले माता पार्वती की कठिन साधना

मान्यता है कि, इस दौरान भगवान भूतनाथ मक्खन में विराजमान होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने घृत मंडल परंपरा के पौराणिक महत्व के बारे में बताया कि, "माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तारा रात्रि से महाशिवरात्रि तक एक माह की कठिन तपस्या की थी. उन्होंने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की निष्काम आराधना की. माता की इस घोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार किया. उसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में बाबा भूतनाथ मंदिर में यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है."