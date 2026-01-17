ETV Bharat / state

तारा रात्रि से शुरू हुई माता पार्वती की कठिन साधना, एक महीने तक घृत मंडल में दर्शन देंगे बाबा भूतनाथ

छोटी काशी मंडी में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में एक माह पहले ही महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

Mandi Baba Bhootnath Shringar
बाबा भूतनाथ स्वयंभू शिवलिंग का मक्खन से श्रृंगार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
मंडी: छोटी काशी मंडी के प्राचीन एवं आस्था के केंद्र बाबा भूतनाथ मंदिर में तारा रात्रि के पावन अवसर पर सदियों पुरानी घृत मंडल परंपरा का विधिवत शुभारंभ हो गया है. इस परंपरा के तहत भगवान शिव एक माह तक घृत रूपी मक्खन में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे, जो महाशिवरात्रि तक लगातार जारी रहेगा. तारा रात्रि के साथ ही मंदिर परिसर पूरी तरह शिवमय वातावरण में डूब गया है और दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंडी पहुंच रहे हैं. 16 जनवरी को तारा रात्रि के शुभ मुहूर्त पर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का 21 किलो शुद्ध गाय के घृत (मक्खन) से भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया. यह अनुष्ठान प्रतिदिन विधि-विधान से संपन्न किया जाएगा.

शिवरात्रि से पहले माता पार्वती की कठिन साधना

मान्यता है कि, इस दौरान भगवान भूतनाथ मक्खन में विराजमान होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने घृत मंडल परंपरा के पौराणिक महत्व के बारे में बताया कि, "माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तारा रात्रि से महाशिवरात्रि तक एक माह की कठिन तपस्या की थी. उन्होंने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की निष्काम आराधना की. माता की इस घोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार किया. उसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में बाबा भूतनाथ मंदिर में यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है."

बाबा भूतनाथ स्वयंभू शिवलिंग का मक्खन से श्रृंगार (ETV Bharat)

मक्खन से बाबा भूतनाथ का श्रृंगार

महंत देवानंद सरस्वती के अनुसार, इस विशेष अनुष्ठान के दौरान प्रतिदिन मक्खन के माध्यम से देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का कलात्मक चित्रण शिवलिंग पर किया जाएगा. प्रत्येक दिन अलग स्वरूप में दर्शन होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है. मंदिर में रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा-अर्चना के चलते पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है.

क्या है मान्यता?

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि, घृत मंडल दर्शन से रोग, कष्ट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है. तारा रात्रि से ही बाबा भूतनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. मंदिर समिति एवं प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. छोटी काशी मंडी की यह अनूठी धार्मिक परंपरा न केवल शिव भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी जीवंत रूप से दर्शाती है. महाशिवरात्रि तक बाबा भूतनाथ घृत मंडल में विराजमान होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहेंगे.

Mandi Baba Bhootnath Shringar
तारा रात्रि से शुरू हुई माता पार्वती की कठिन साधना (ETV Bharat)

रात को होता है बाबा भूतनाथ स्वयंभू शिवलिंग का मक्खन से श्रृंगार

महंत देवानंद सरस्वती कहते हैं, पुराणों के अनुसार सभी जीवों के क्रमों का हिसाब चित्रगुप्त महाराज ही रखते हैं. ऐसे में सच्चे मन से उनकी पूजा-आराधना करने से वे प्रसन्न होकर भक्तों के पाप खत्म कर देते हैं. महंत देवानंद सरस्वती के अनुसार, श्रद्धालु रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन लेकर आते हैं और रात्रि को बाबा भूतनाथ स्वयंभू शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाया जाता है.
