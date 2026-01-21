ETV Bharat / state

लोधेश्वर महादेव के स्वरूप में बाबा भूतनाथ ने दिए दर्शन, शिवरात्रि महोत्सव तक अलग-अलग रूप में भोलेनाथ की पूजा-अर्चना

शिवरात्रि महोत्सव की परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत बाबा भूतनाथ के मक्खन श्रृंगार से होती है. इसके बाद प्रतिदिन भगवान शिव के विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक रूपों में श्रृंगार किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को भारत के प्रसिद्ध शिव धामों और शिव से जुड़ी मान्यताओं का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके. इसी क्रम में बुधवार को बाबा भूतनाथ को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर के स्वरूप में सजाया गया.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत बुधवार (21 जनवरी) को बाबा भूतनाथ का भव्य श्रृंगार लोधेश्वर महादेव मंदिर, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के स्वरूप में किया गया. बाबा का श्रृंगार तारा रात्रि से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले विशेष धार्मिक आयोजन की कड़ी का पांचवां स्वरूप रहा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़े.

इस अवसर पर मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने लोधेश्वर महादेव मंदिर के पौराणिक और धार्मिक महत्व भी बताया. उन्होंने कहा कि, लोधेश्वर महादेव मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और इसका इतिहास सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक महान यज्ञ के बाद इस शिवलिंग की स्थापना की थी, तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष पुण्य स्थल माना जाता है.

कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं श्रद्धालु

महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि, लोधेश्वर महादेव मंदिर को भारत के 52 दुर्लभ शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों में इसकी गणना होती है. यह मंदिर विशेष रूप से लोधी राजपूत समुदाय के लिए कुलदेवता के रूप में पूजनीय है, जिसके चलते यहां पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. हर साल फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर-दराज से कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. इस दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठता है.

बाबा भूतनाथ के दरबार में भक्तों का तांता

मंडी में इस मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों, वस्त्रों और रोशनी से सजाया गया है. मंदिर में आयोजित इस विशेष श्रृंगार कार्यक्रम के लिए भक्तों में का तांता लग गया. मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों, वस्त्रों और रोशनी से सजाया गया था. श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश में सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की.

लोधेश्वर महादेव मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है. इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जब पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस शिवलिंग की स्थापना की थी. यह मंदिर लोधी राजपूत समुदाय के लिए कुलदेवता के रूप में पूजनीय है और महाशिवरात्रि पर यहां लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. - देवानंद सरस्वती, महंत, बाबा भूतनाथ

