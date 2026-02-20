ETV Bharat / state

शाही ठाठ के साथ निकली बाबा भूतनाथ की अंतिम जलेब, हर-हर महादेव से गूंजा पूरा मंडी

शाही ठाठ के साथ निकली बाबा भूतनाथ की अंतिम जलेब ( ETV BHARAT )

मंडी: छोटी काशी मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाबा भूतनाथ मंदिर की दूसरी और अंतिम शाही जलेब पूरे धार्मिक उल्लास, परंपरा और भव्यता के साथ निकाली गई. इस दौरान पूरा शहर भक्ति में डूबा नजर आया. ढोल-नगाड़ों, शंखनाद और हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. जलेब में आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े.

ब्यास तट से भक्तिमय शुरुआत

शाही जलेब का शुभारंभ खलियार स्थित पवित्र ब्यास नदी के तट से किया गया. धार्मिक विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही जलेब आगे बढ़ी, पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया. स्थानीय देवी-देवताओं की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया. श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में जयकारे लगाते हुए जलेब के साथ चलते रहे.

शाही ठाठ के साथ निकली बाबा भूतनाथ की अंतिम जलेब (ETV BHARAT)

ब्यास तट से प्रारंभ हुई यह जलेब विक्टोरिया पुल, समखेतर, मोती बाजार, चौहटा बाजार, गांधी चौक, सेरी मंच और इंदिरा मार्केट परिसर से होती हुई पुनः ब्यास नदी के तट पर संपन्न हुई. मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर बाबा भूतनाथ का स्वागत किया. बाजारों और सड़कों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. ढोल-नगाड़ों और बाजे-गाजों के साथ पूरी मंडी शहर में आस्था की लहर दौड़ गई.