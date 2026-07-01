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तबीयत खराब होने पर सड़क किनारे बेटे को पकड़े थी मां, अचानक पहाड़ी से दबे पांव उतरी मौत

औट में दिल दहला देने वाला हादसा. मानसून की बारिश के बीच पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत.

पत्थर लगने से महिला की मौत
पत्थर लगने से महिला की मौत (PIC CREDIT: CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:12 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, पहाड़ियों से पत्थर गिरने और सड़कें बाधित होने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी बीच मंडी जिला के औट क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई. महिला की पहचान सुखवीर कौर निवासी नालागढ़ के रूप में हुई.

जानकारी के अनुसार, सुखवीर कौर अपने परिवार के साथ कार से यात्रा कर रही थीं. औट क्षेत्र के शनि मंदिर के समीप पहुंचते ही उनके बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को उल्टी आने पर सुखवीर कौर उसे संभालने के लिए कार से नीचे उतरीं. इसी दौरान लगातार बारिश के कारण दलदल बनी पहाड़ी के मलबे से अचानक एक पत्थर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में सुखवीर कौर आ गईं. पत्थर लगने से सुखवीर कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. इस हृदयविदारक हादसे में राहत की बात यह रही कि जिस बच्चे को संभालने के लिए वो कार से उतरी थीं, वह पूरी तरह सुरक्षित बच गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील

उधर, मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि 'पत्थर गिरने से महिला की मौत हुई है. पर्यटकों से अनुरोध है कि मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें और भूस्खलन संभावित स्थानों पर अनावश्यक रूप से वाहन न रोकें.'

बढ़ रहा नदी-नालों का जलस्तर

इधर, प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं. ब्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. प्रशासन ने नदी और नालों के किनारे जाने से बचने, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

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Last Updated : July 1, 2026 at 3:19 PM IST

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