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मंडी में एटीएस से वाहन पासिंग की व्यवस्था पर ऑपरेटरों का विरोध, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

प्रदर्शन करती ऑटो रिक्शा यूनियन ( ETV Bharat )

मंडी: मंडी जिला में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से वाहनों की पासिंग करवाने की व्यवस्था को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं. ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों ने इस व्यवस्था को छोटे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बताते हुए सरकार से पूर्व की तरह मंडी में ही मैनुअल पासिंग प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है. ऑपरेटरों का कहना है कि अब गाड़ी को पास करवाने के लिए उन्हें मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर कांगू-नावजोत स्थित सेंटर तक जाना पड़ रहा है. इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.

इस समस्या को लेकर ऑटो रिक्शा मंडी के प्रधान होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने और राहत प्रदान करने की मांग उठाई है. इसके साथ ही टैक्सी चालकों ने इसे लेकर विरोध रैली भी निकाली.