मंडी में एटीएस से वाहन पासिंग की व्यवस्था पर ऑपरेटरों का विरोध, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
ATS व्यवस्था से नाराज मंडी के ऑटो-टैक्सी चालक, पुरानी मैनुअल पासिंग बहाल करने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:01 PM IST
मंडी: मंडी जिला में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से वाहनों की पासिंग करवाने की व्यवस्था को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं. ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटरों ने इस व्यवस्था को छोटे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बताते हुए सरकार से पूर्व की तरह मंडी में ही मैनुअल पासिंग प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है. ऑपरेटरों का कहना है कि अब गाड़ी को पास करवाने के लिए उन्हें मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर कांगू-नावजोत स्थित सेंटर तक जाना पड़ रहा है. इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.
इस समस्या को लेकर ऑटो रिक्शा मंडी के प्रधान होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने और राहत प्रदान करने की मांग उठाई है. इसके साथ ही टैक्सी चालकों ने इसे लेकर विरोध रैली भी निकाली.
ऑटो रिक्शा मंडी के प्रधान होशियार सिंह का कहना है कि पहले मंडी में ही बीएमआई के माध्यम से मैनुअल तरीके से वाहनों की पासिंग की जाती थी, जिससे वाहन चालकों को काफी सुविधा रहती थी. हमारा परमिट 20 किलोमीटर का है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब उन्हें वाहन पास करवाने के लिए मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर कांगू-नावजोत क्षेत्र में जाना पड़ रहा है. इससे छोटे वाहन ऑपरेटरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. ऑटो रिक्शा चालक और टैक्सी ऑपरेटर सीमित संसाधनों में अपने परिवारों का पालन-पोषण करते हैं. वाहन पासिंग के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, जब मंडी में पिछले करीब 50 वर्षों से मैनुअल पासिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, तो इसे बदलने से पहले छोटे वाहन ऑपरेटरों की परेशानियों को क्यों नहीं समझा गया.
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग
होशियार सिंह ने एटीएस में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित इस प्रोजेक्ट में फीस जमा करवाने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है. अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो स्वयं ऑटो रिक्शा की पासिंग करवाने पहुंचे तो फीस संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें फोटोस्टेट की दुकान पर जाना पड़ा, जहां 38 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े, जब सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था स्थापित की है तो वहां फीस जमा करवाने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार दलालों के माध्यम से हो रहा है.
सुंदरनगर सहित जिला के अन्य क्षेत्रों में भी वाहन ऑपरेटर इस व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. ऑपरेटरों का कहना है कि दूर स्थित पासिंग सेंटर तक पहुंचने में न केवल अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च होता है, बल्कि रास्ते में वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा और क्लेम संबंधी औपचारिकताओं को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
सरकार को दी चेतावनी
ऑटो रिक्शा मंडी के प्रधान होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि छोटे वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति और व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए मंडी में ही पूर्व की तरह मैनुअल वाहन पासिंग की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए, यदि सरकार ने उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ऑपरेटर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
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