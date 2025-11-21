ETV Bharat / state

एसिड अटैक में बुआ को खोने का दर्द, सीएम से न्याय की गुहार लगा रहा भतीजा, आज होगा ममता का अंतिम संस्कार

एसिड अटैक की शिकार ममता के भतीजे ने अपनी बुआ के कातिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Mandi Acid attack Case
मंडी एसिड अटैक मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:15 AM IST

मंडी: एसिड अटैक की शिकार ममता की मौत ने पूरे मंडी शहर को झकझोर कर रख दिया है. बुधवार रात को पीजीआई चंडीगढ़ में ममता ने आखिरी सांस ली. जिसके बाद से मृतका के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. अस्पताल के चक्कर लगाते-लगाते टूटा ये परिवार अब सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है. मृतका के भतीजे केशु राजपूत ने भावुक होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कातिल पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है.

"एसिड अटैक के बाद बुआ को बचाने की हर कोशिश की गई. अब बस न्याय चाहिए." - केशु राजपूत, मृतका का भतीजा

19 नवंबर की रात को ली अंतिम सांस

केशु राजपूत ने बताया कि 15 नवंबर को एडिस अटैक की वारदात के बाद से पूरा परिवार बिना थके और रूके इलाज के लिए दौड़ता रहा. पहले बुआ ममता को मंडी जिला अस्पताल से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां से गंभीर हालत होने पर तुरंत एम्स बिलासपुर शिफ्ट किया गया. वहां पर भी जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसी रात पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया. परिवार ने हर उम्मीद को पकड़ कर रखा. हर संभव इलाज करवाया, लेकिन तेजाब से गंभीर रूप से झुलसी ममता 19 नवंबर की रात को जिंदगी की जंग हार गई.

भावुक होते हुए मृतका के भतीजे केशु राजपूत ने कहा, "हम बुआ को बचा नहीं पाए, पर उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब ये दरिंदगी करने वाले को ऐसी सजा मिले कि आने वाले समय में किसी और ममता की जान न ले सके. हम हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि कातिल पर कोई नरमी न बरती जाए."

लोगों ने की कठोर कार्रवाई की मांग

वहीं, ममता की मौत की खबर से मंडी शहर में गहरा शोक छाया हुआ है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि एक महिला को इतनी दर्दनाक मौत देने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करने वाली सजा दी जाए, तो समाज में महिला सुरक्षा को लेकर मजबूत संदेश जाएगा.

'हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या'

ममता के परिवार का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि सुनियोजित हत्या है. मृतका के भतीजे ने साफ तौर पर कहा कि बुआ की जान लेने वाला जानवर है, इंसान नहीं. उसे उसके अपराध की सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए. ममता की मौत ने न सिर्फ उसके घर को उजाड़ा है, बल्कि पूरे इलाके को गुस्से और वेदना से भर दिया है. परिवार अब मुख्यमंत्री से न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है.

आज होगा अंतिम संस्कार

वहीं, बीती देर रात ममता ठाकुर का पार्थिव शरीर मंडी शहर पहुंचा. जैसे ही शव शहर में पहुंचा तो स्थानीय लोगों के साथ-साथ परिजन रो-रोकर बेहाल हो उठे. पूरे माहौल में दर्द और शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, आज हनुमान घाट मंडी में ममता का अंतिम संस्कार किया जाएगा. ममता ने अपनी मौत से पहले परिवार के सामने ये आखिरी इच्छा रखी थी कि उसका अंतिम संस्कार ससुराल में नहीं किया जाए, बल्कि हनुमान घाट मंडी में किया जाए. ममता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए उसका अंतिम संस्कार आज हनुमान घाट में ही किया जाएगा.

क्या है मामला ?

मंडी शहर में रहने वाले एक दंपति के बीच बीते लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीती 15 नवंबर की रात को पति नंदलाल दुकान से वापस आया और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. दोनों पति-पत्नी के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक कर जानलेवा हमला कर दिया. इसमें पत्नी बुरी तरह से झुलस गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने उसे उसी रात को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, एसिड अटैक में ममता 50 प्रतिशत तक झुलस गई थी. 19 नवंबर की रात को ममता की इलाज के दौरान मौत हो गई.

