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हिमाचल के अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में बने मेयर, द कैपिटल थिएटर में ली पद की शपथ

ऑस्ट्रेलिया में मेयर बने अभिषेक अवस्थी ( Abhishek Awasthi )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के निवासी अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी शानदार उपलब्धि से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य स्थित ग्रेटर बेंडिगो शहर में डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब अभिषेक अवस्थी मेयर बन गए हैं. इसके साथ ही वह ग्रेटर बेंडिगो शहर के मेयर पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं. अभिषेक अवस्थी मंडी जिले के निवासी हैं.

9 नवंबर को ली पद की शपथ

अभिषेक अवस्थी ने 9 नवंबर को ग्रेटर बेंडिगो के द कैपिटल थिएटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मेयर पद की शपथ ली. इसके बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से पदभार भी ग्रहण कर लिया. साल 2026-27 के लिए उनका कार्यकाल एक साल का रहेगा. ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय निकायों के नियमों के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है, जबकि पार्षदों का चुनाव चार साल के लिए किया जाता है. सहयोगी काउंसलरों का जताया आभार मेयर चुने जाने पर अभिषेक अवस्थी ने अपने सहयोगी काउंसलरों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को देते हुए उनका धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने ग्रेटर बेंडिगो शहर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और शहर के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई. वहीं, एंड्रिया मेटकॉफ को डिप्टी मेयर चुना गया है. हाई एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे अभिषेक मंडी शहर के लोअर समखेतर निवासी 43 साल के अभिषेक अवस्थी का विदेश में सफलता का सफर साल 2008 में शुरू हुआ था. वह हाई एजुकेशन हासिल करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया गए थे. वहां उन्हें ला ट्रॉब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोइनफॉर्मेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी भी की. अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं. 2015 में मिली ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता