हिमाचल के अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में बने मेयर, द कैपिटल थिएटर में ली पद की शपथ
अभिषेक अवस्थी ने डिप्टी मेयर के बाद अब संभाली मेयर की कुर्सी, एक साल का रहेगा कार्यकाल, 9 नवंबर को ली शपथ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:33 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के निवासी अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी शानदार उपलब्धि से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य स्थित ग्रेटर बेंडिगो शहर में डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब अभिषेक अवस्थी मेयर बन गए हैं. इसके साथ ही वह ग्रेटर बेंडिगो शहर के मेयर पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं. अभिषेक अवस्थी मंडी जिले के निवासी हैं.
9 नवंबर को ली पद की शपथ
अभिषेक अवस्थी ने 9 नवंबर को ग्रेटर बेंडिगो के द कैपिटल थिएटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मेयर पद की शपथ ली. इसके बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से पदभार भी ग्रहण कर लिया. साल 2026-27 के लिए उनका कार्यकाल एक साल का रहेगा. ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय निकायों के नियमों के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है, जबकि पार्षदों का चुनाव चार साल के लिए किया जाता है.
सहयोगी काउंसलरों का जताया आभार
मेयर चुने जाने पर अभिषेक अवस्थी ने अपने सहयोगी काउंसलरों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को देते हुए उनका धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने ग्रेटर बेंडिगो शहर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और शहर के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई. वहीं, एंड्रिया मेटकॉफ को डिप्टी मेयर चुना गया है.
हाई एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे अभिषेक
मंडी शहर के लोअर समखेतर निवासी 43 साल के अभिषेक अवस्थी का विदेश में सफलता का सफर साल 2008 में शुरू हुआ था. वह हाई एजुकेशन हासिल करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया गए थे. वहां उन्हें ला ट्रॉब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोइनफॉर्मेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी भी की. अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं.
2015 में मिली ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता
अभिषेक अवस्थी को साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली थी. वर्तमान में वह अपनी पत्नी अनीमा और बेटी अग्नि के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं. उनके पिता सुरेंद्र पाल बीबीएमबी से रिटायर हैं, जबकि माता चंपा शर्मा गृहिणी हैं. शपथ ग्रहण समारोह में अभिषेक के माता-पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी मौजूद रहे.
2024 में पार्षद का चुनाव जीतकर बने थे डिप्टी मेयर
अभिषेक अवस्थी ने नवंबर 2024 में ग्रेटर बेंडिगो शहर के नौ वार्डों में से केनिंगटन वार्ड से पार्षद का चुनाव जीता था. इसके बाद उन्हें साल 2024-25 के कार्यकाल के लिए डिप्टी मेयर चुना गया. इस पद पर रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मेयर एंड्रिया मेटकॉफ के साथ मिलकर कार्य किया. नगर परिषद में पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पारी शुरू करने के महज दो साल के अंदर मेयर पद तक पहुंचना अभिषेक अवस्थी के लिए बड़ी उपलब्धि है. उनका सर्वसम्मति से मेयर चुना जाना न केवल उनके परिवार, बल्कि छोटी काशी मंडी और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है.
सांसद अनुराग ठाकुर ने दी बधाई
वहीं, अभिषेक अवस्थी की इस उपलब्धि पर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है. सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा "हिमाचल प्रदेश और प्रवासी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण. मंडी के लोअर समखेतर में जन्मे और पले-बढ़े अभिषेक अवस्थी को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित 'ग्रेटर बेंडिगो' का पहला भारतीय मूल का मेयर चुना गया है. हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का नेतृत्व करना, वाकई प्रेरणादायक है. अभिषेक अवस्थी, उनके माता-पिता और पूरे परिवार को हार्दिक बधाई. मंडी और पूरे हिमाचल को आप पर गर्व है."
जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं
वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ने अभिषेक अवस्थी को बधाई देते हुए पोस्ट किया "हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के लोअर समखेतर के अभिषेक अवस्थी जी को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में ग्रेटर बेंडिगो का मेयर निर्वाचित होने पर फोन कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी. यह उपलब्धि न केवल मंडी और हिमाचल प्रदेश, बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का विषय है. आपकी इस सफलता से विदेशों में भारत और हिमाचल का मान-सम्मान बढ़ा है."