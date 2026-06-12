ETV Bharat / state

मांडव शाही गाला डिनर, दाल पानिया चूरमा खाने हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे विदेशी मेहमान

मांडव गांव में ब्रिक्स देशों का शाही गाला डिनर ( ETV Bharat )

ब्रिक्स देशों के मेहमानों के लिए मालवा निमाड़ की प्रसिद्ध डिश दाल पानिया (Dal Paniya) गाला डिनर में परोसी जाएगी. यहां इसे मांडू की दाल पानिया भी कहा जाता है. दाल पानिया कुछ-कुछ दाल-बाफले जैसा ही होता है लेकिन इसे बनाने की विधि अलग होती है. इसमें सामान्य आटे की जगह मक्के के आटे और खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और गक्कड़ की तरह दिखने वाली पानिया को पत्तों में लपेट कर अंगारों पर भूना जाता है. इसी के साथ स्वादिष्ट दाल और विभिन्र प्रकार की सिलबट्टे पर बनी हुई चटनियां परोसी जाती हैं.

धार : मध्य प्रदेश 9 जून से वैश्विक कृषि कूटनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां ब्रिक्स (BRICS) कृषि कार्य समूह और सदस्य देशों के कृषि मंत्री व फॉरेन डेलिगेट्स पहुंचे हुए हैं, जो 13 जून तक मध्य प्रदेश में रहेंगे. इंदौर में महत्वपूर्ण बैठक के बाद ब्रिक्स देशों के मेहमान शुक्रवार शाम मांडू (मांडव) पहुंच रहे हैं जहां उन्हें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खानपान और परंपराओं से परिचित कराया जाएगा. खास बात ये है कि ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधि मंडल यहां आयोजित गाला डिनर में यहां की फेमस दाल पानिया डिश का लुत्फ उठाएगा.

मध्य प्रदेश के धार में ब्रिक्स देशों का शाही गाला डिनर (ETV Bharat)

मांडू की सांस्कृति विरासत देखेंगे ब्रिक्स मेहमान

ब्रिक्स सम्मेलन के 9 जून से इंदौर पहुंचे विदेशी मेहमान और प्रतिनिधि मंडल का धार के मांडू में जोरदार स्वागत होगा. यहां मेहमानों के देसी और पारंपरिक स्वागत के साथ मांडू दर्शन की तैयारियां की गई हैं. ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधिमंडल इस दौरान प्रसिद्ध स्मारकों जैसे जहाज महल और हिंडोला महल का भी भ्रमण करेगा. इसके साथ ही प्रतिनिधियों को मांडू की समृद्ध वास्तुकला और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा. शाम को गाला डिनर के साथ मेहमान लाइट एंड साउंड शो का भी लुत्फ उठाएंगे, जिसमें मांडू के रोचक इतिहास की जानकारी दी जाएगी.

मांडू में ब्रिक्स देशों के मेहमान खाएंगे देसी पकवान (ETV Bharat)

मेहमानों के लिए तैयार है मांडू

बुधवार और गुरुवार को कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मांडू पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है. विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और उनके दौरे से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

मांडव गांव का शाही गाला डिनर (ETV Bharat)

पूरी दुनिया पर असर करते हैं ब्रिक्स के फैसले

ब्रिक्स समूह दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक है. ब्रिक्स में वो देश शामिल हैं, जिनमें दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है और विश्व के 45 प्रतिशत अनाज का उत्पादन यही देश करते हैं. ये देश दुनिया की 35 प्रतिशत जीडीपी की हिस्सेदारी रखते हैं. सबसे खास बात ये है कि खाद्य सुरक्षा पर इनका फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है. यही वजह है कि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

दोपहर 12 बजे से आम जनता के लिए बंद रहेगा जहाज महल

डेलिगेशन की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पूरी तरह मुस्तैद हैं. उन्होंने सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है और इसी सिलसिले में शुक्रवार को फिर मांडू पहुंचकर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया. ब्रिक्स डेलिगेशन की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर मांडू के प्रसिद्ध जहाज महल में दोपहर 12:00 बजे के बाद से आम और सामान्य पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.