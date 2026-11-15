हिमाचल में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के बिना नहीं होगी वाहनों की पासिंग, एक हजार व्यावसायिक गाड़ियों के पहिए थमे
ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन ने इस समस्या को लेकर परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर राहत की मांग उठाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:12 PM IST
कसौली: हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों पर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) लगाने की अनिवार्यता के बाद ट्रक ऑपरेटरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. डिवाइस नहीं लगने के कारण प्रदेश में करीब एक हजार व्यावसायिक वाहन पासिंग और फिटनेस प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं. कई वाहनों की पासिंग की समय-सीमा भी आने वाले दिनों में खत्म होने वाली है. ऐसे में ट्रक मालिकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब डिवाइस उपलब्ध कराने और उसे लगाने की व्यवस्था ही स्पष्ट नहीं है, तो वे अपने वाहनों के दस्तावेज कैसे पूरे करवाएं.
स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता का असर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में देखने को मिल रहा है. सोलन जिले के बीबीएन क्षेत्र में करीब 400 मालवाहक वाहन खड़े हो गए हैं. वहीं, दाड़लाघाट में भी लगभग 50 वाहन पासिंग नहीं होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा बिलासपुर और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कई ट्रक खड़े हैं. SLD नहीं लगे होने के कारण इन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं. इससे वाहन मालिक माल ढुलाई नहीं कर पा रहे और चालकों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है.
6 नवंबर को जारी हुई थी अधिसूचना
ट्रक ऑपरेटरों के अनुसार, 6 नवंबर को स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने की अनिवार्यता को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी. इसके बाद नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया. ऑपरेटरों का कहना है कि वाहन मालिकों को डिवाइस लगवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि SLD कहां से मिलेगी और इसे लगाने के लिए किस अधिकृत एजेंसी से संपर्क करना होगा. इस वजह से वाहन मालिकों को काफी परेशानी हो रही है.
प्रदेश में करीब 50 हजार ट्रक, आगे बढ़ सकती है समस्या
ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश गुप्ता के अनुसार, प्रदेश में करीब 50 हजार ट्रक हैं. इनमें से जिन वाहनों की पासिंग होनी है या दस्तावेजों का नवीनीकरण होना है, उन्हें SLD के बिना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग होनी है. ऐसे में यदि डिवाइस की उपलब्धता और उसे लगाने की व्यवस्था जल्द स्पष्ट नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है. इसका असर ट्रक मालिकों और चालकों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों से जुड़े माल ढुलाई कारोबार पर भी पड़ सकता है.
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत अनिवार्य है SLD
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 के तहत निर्धारित व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग सुविधा लगाना अनिवार्य किया गया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों की गति को निर्धारित सीमा में रखना है. हालांकि, ऑपरेटरों का कहना है कि नियम लागू करने से पहले डिवाइस की उपलब्धता और उसे लगाने वाली एजेंसियों की जानकारी दी जानी चाहिए थी, ताकि वाहन मालिक समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें.
परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर मांगी राहत
ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश गुप्ता ने बताया कि इस समस्या को लेकर परिवहन निदेशक को पत्र लिखा गया है. उन्होंने मांग की है कि ऑपरेटरों को SLD लगवाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए. जब तक डिवाइस की उपलब्धता और उसे लगाने की उचित व्यवस्था नहीं होती, तब तक वाहनों की पासिंग और दस्तावेजों के नवीनीकरण में राहत दी जाए. गुप्ता के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में करीब एक हजार वाहन पासिंग का इंतजार कर रहे हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी?
आरटीओ नालागढ़ विपिन ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लागू की गई है. उन्होंने कहा कि यह नियम वर्ष 2019 से प्रभावी है और न्यायालय के आदेशों से जुड़ा विषय है.
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