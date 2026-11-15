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हिमाचल में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस के बिना नहीं होगी वाहनों की पासिंग, एक हजार व्यावसायिक गाड़ियों के पहिए थमे

स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता से बढ़ी ट्रक ऑपरेटरों की परेशानी ( ETV BHARAT )

कसौली: हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों पर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) लगाने की अनिवार्यता के बाद ट्रक ऑपरेटरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. डिवाइस नहीं लगने के कारण प्रदेश में करीब एक हजार व्यावसायिक वाहन पासिंग और फिटनेस प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं. कई वाहनों की पासिंग की समय-सीमा भी आने वाले दिनों में खत्म होने वाली है. ऐसे में ट्रक मालिकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब डिवाइस उपलब्ध कराने और उसे लगाने की व्यवस्था ही स्पष्ट नहीं है, तो वे अपने वाहनों के दस्तावेज कैसे पूरे करवाएं.

स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की अनिवार्यता का असर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में देखने को मिल रहा है. सोलन जिले के बीबीएन क्षेत्र में करीब 400 मालवाहक वाहन खड़े हो गए हैं. वहीं, दाड़लाघाट में भी लगभग 50 वाहन पासिंग नहीं होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा बिलासपुर और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कई ट्रक खड़े हैं. SLD नहीं लगे होने के कारण इन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं. इससे वाहन मालिक माल ढुलाई नहीं कर पा रहे और चालकों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है.