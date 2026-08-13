15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी; LPG ग्राहक घर बैठकर भी कर सकते हैं प्रोसेस, जानिये क्यों है जरूरी?
एलपीजी वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार अग्रवाल का कहना है कि ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए पिछले छह महीने से प्रक्रिया चल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 11:00 PM IST
वाराणसी : घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिये जरूरी खबर है. उपभोक्ता ने अगर 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो घरेलू गैस सिलेंडर कमर्शियल रेट पर खरीदना पड़ सकता है. उपभोक्ता ई-केवाईसी की प्रक्रिया को घर बैठे भी कर सकते हैं. घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिये 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
वाराणसी एलपीजी वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार अग्रवाल का कहना है कि ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए पिछले छह महीने से प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए गैस एजेंसी में दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. मैसेज मिलने के बाद कई उपभोक्ता ई-केवाईसी अपडेट कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो ई-केवाईसी कराने में सुस्ती दिखा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि कई लोग अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. कुछ उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद बाहर चले गए हैं. ऐसे लोगों को ई-केवाईसी अपडेट कराने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. इस कारण भी ई-केवाईसी अपडेट होने में देरी हो रही है.
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कृष्ण बल्लभ सिंह का कहना है कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत अब तक अधिकांश लोगों का सत्यापन हो चुका है, हालांकि अभी भी 25 प्रतिशत यानी करीब 2.50 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने अब तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराई है.
उन्होंने बताया कि यदि 16 अगस्त तक ये उपभोक्ता प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो 16 अगस्त से उन्हें सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसे उपभोक्ताओं को मार्केट रेट पर सिलेंडर दिया जाएगा. मार्केट रेट पर सिलेंडर न खरीदना पड़े, इसके लिए उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी जल्द अपडेट कराने की अपील की जा रही है.
उन्होंने बताया कि इनमें से कई उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद बाहर चले गए हैं. कई घरों में चार-चार कनेक्शन भी लिए गए हैं. इसे देखते हुए अब एक परिवार में एक ही कनेक्शन मान्य होगा. तीन से चार कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी.
दरअसल, वाराणसी में करीब 10 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं, इनमें करीब 25 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी ई-केवाईसी कराने के लिये बचे हैं. इन उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए 15 अगस्त तक का मौका दिया गया है. निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और उन्हें मार्केट रेट पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है.
क्या कहते हैं आंकड़े
- वाराणसी में आईओसी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) के लगभग आठ लाख उपभोक्ता हैं.
- बीपीसी (भारत पेट्रोलियम) के 11 हजार.
- एचपीसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के करीब 1.85 लाख उपभोक्ता है.
- इनमें से लगभग 2.50 लाख उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी अबतक नहीं कराई है.
लंबे वक्त से जारी है प्रक्रिया
- एलपीजी ई-केवाईसी की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से जरूरी की गई है.
- सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया है.
- ये आधार लिंक और वेरिफिकेशन के लिए है.
ऐसे करा सकते हैं ई-केवाईसी
पहला तरीका
- गैस एजेंसी जाएं और प्रोसेस को वहीं पूरा करें.
- अपने साथ आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला फोन साथ रखें.
- आधार के साथ ही एलपीजी पासबुक या कनेक्शन पेपर लेकर जाएं.
- एजेंसी में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन होने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे वेरिफाई करें.
- ई-केवाईसी हो जाने की पर्ची मिल जाएगी और 24 घंटे में पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा.
दूसरा तरीका
- घर बैठे मोबाइल से भी ये काम आप आसानी से कर सकते हैं.
- अपने गूगल प्ले स्टोर से संदर्भित जिस कंपनी का आपका कनेक्शन है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करें.
- कंपनी के रजिस्टर्ड ऐप के साथ ही आधार वेरिफिकेशन के लिये ऐप डाउनलोड करना होगा.
- अगर आप नए उपभोक्ता हैं और आपने ऐप लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें और अपनी डिटेल भरकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और ई-केवाईसी ऑप्शन पर जाएं.
- ई-केवाईसी पर क्लिक करते ही ऐप एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा, जिसका आपके फोन में रहना जरूरी है.
- एप्लीकेशन एक्टिव होते ही सेल्फी लें.
- ध्यान रखें कि आपका बैकग्राउंड वाइट या किसी लाइट कलर का होना चाहिए.
- सेल्फी लेते समय अपनी आंखों को लगातार झपकाते रहें, जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ग्रीन सर्किल कंप्लीट होने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा.
- अंत में इसे सबमिट कर दें, आपका ई-केवाईसी वेरीफिकेशन पूरा हो जाएगा.
तीसरा तरीका
- अगर आप एजेंसी नहीं जाना चाहते हैं और घर बैठे ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर सकते हैं.
- डिलीवरी बॉय को बायोमेट्रिक मशीन भी दी गई है. उसी समय आधार और ओटीपी से ई-केवाईसी कर सकते हैं.
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