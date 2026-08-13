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15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी; LPG ग्राहक घर बैठकर भी कर सकते हैं प्रोसेस, जानिये क्यों है जरूरी?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: PTI )

वाराणसी : घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिये जरूरी खबर है. उपभोक्ता ने अगर 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो घरेलू गैस सिलेंडर कमर्शियल रेट पर खरीदना पड़ सकता है. उपभोक्ता ई-केवाईसी की प्रक्रिया को घर बैठे भी कर सकते हैं. घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिये 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. 15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी (Video credit: ETV Bharat)

वाराणसी एलपीजी वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार अग्रवाल का कहना है कि ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए पिछले छह महीने से प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए गैस एजेंसी में दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. मैसेज मिलने के बाद कई उपभोक्ता ई-केवाईसी अपडेट कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो ई-केवाईसी कराने में सुस्ती दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. कुछ उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद बाहर चले गए हैं. ऐसे लोगों को ई-केवाईसी अपडेट कराने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. इस कारण भी ई-केवाईसी अपडेट होने में देरी हो रही है.