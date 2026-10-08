‘मांदर 2026’ का आगाज, गीत-संगीत और कला से सजा रांची विवि परिसर
रांची विश्वविद्यालय में पीजी स्तरीय युवा महोत्सव सह चयन प्रतियोगिता मांदर 2026 की शुरुआत हुई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 7:56 PM IST
रांचीः राजधानी में रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में पीजी स्तरीय युवा महोत्सव सह चयन प्रतियोगिता मांदर 2026 का रंगारंग शुरुआत हुई.
दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में किया जा रहा है. कार्यक्रम की शुरुआत पीएफए विभाग के विद्यार्थियों की राष्ट्रगीत और कुलगीत की प्रस्तुति से हुई. मुख्य अतिथि पद्मश्री महावीर नायक, कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा, डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहु, कला एवं संस्कृति निदेशक डॉ. आनंद ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया.
कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि खेलकूद, कला, संस्कृति और संगीत भारतीय परिवेश व जीवन का आधार हैं. ये शिक्षा में सर्वांगीण विकास की अवधारणा को पूरा करते हैं. उन्होंने महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देते हुए प्रतिभागियों को उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में शामिल होने की शुभकामनाएं दीं.
डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहु ने कहा कि ‘मांदर’ के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित विद्यार्थी आगे जोनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे. कला एवं संस्कृति निदेशक डॉ. आनंद ठाकुर ने विभिन्न स्पर्धाओं की जानकारी दी.
मुख्य अतिथि पद्मश्री महावीर नायक ने कहा कि संगीत मन को शांति और सुकून देता है. उन्होंने झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक संगीत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि मांदर को झारखंड की पहचान के रूप में जियो टैग मिलना गर्व की बात है, इसी सम्मान में युवा महोत्सव का नाम ‘मांदर’ रखा गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड का गीत, संगीत और नृत्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है और लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है.
कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि भारत कला की भूमि है और कला के माध्यम से जीवन को अभिव्यक्ति मिलती है. उन्होंने कहा कि मांदर को जियो टैग मिलने के सम्मान में ही महोत्सव का नाम ‘मांदर’ रखा गया है. उन्होंने प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं.
उद्घाटन सत्र में विद्यार्थियों ने आकर्षक नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की और मांदर वादन ने माहौल को लोक रंग से भर दिया. पहले दिन एकांकी, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वाद्य यंत्र, पाश्चात्य वाद्य यंत्र, भारतीय सुगम गायन, कोलाज, प्रश्नोत्तरी, हिंदी-अंग्रेजी वाग्मिता, ऑन-स्पॉट पेंटिंग और हिंदी-अंग्रेजी वाद-विवाद समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख, निदेशक, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे.
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