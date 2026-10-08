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‘मांदर 2026’ का आगाज, गीत-संगीत और कला से सजा रांची विवि परिसर

रांची विश्वविद्यालय में ‘मांदर 2026’ कार्यक्रम ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी में रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में पीजी स्तरीय युवा महोत्सव सह चयन प्रतियोगिता मांदर 2026 का रंगारंग शुरुआत हुई.

दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में किया जा रहा है. कार्यक्रम की शुरुआत पीएफए विभाग के विद्यार्थियों की राष्ट्रगीत और कुलगीत की प्रस्तुति से हुई. मुख्य अतिथि पद्मश्री महावीर नायक, कुलसचिव डॉ. राजकुमार शर्मा, डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहु, कला एवं संस्कृति निदेशक डॉ. आनंद ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया.