दीवाली पर वर्षों पुरानी परंपरा: महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं अपने प्रतिष्ठानों पर बनाती हैं मांडणा
नगर परिषद की टीम बाजार का भ्रमण करती है और श्रेष्ठ मांडणा का चयन करती है.
Published : November 8, 2026 at 10:12 AM IST
डीडवाना कुचामन: जिले के डीडवाना शहर में दीपावली से जुड़ी एक रस्म लंबे समय से चली आ रही है, जिसे मांडणा कहा जाता है. इस परंपरा के तहत दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं अपने घरों में नहीं, बल्कि बाजार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर रंगोली बनाती हैं.
उप सभापति हरीश मोदी ने बताया कि दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं और युवतियां अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर रंगोली बनाती हैं. इसे यहां की स्थानीय भाषा में इसे मांडणा कहा जाता है. ये परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है. उनका दावा है कि डीडवाना के अलावा यह परंपरा कहीं और नहीं देखी जाती. गृहणियों का कहना है कि उनकी दादी और मां से ये परंपरा चली आ रही है. हर साल दीपावली से एक दिन पहले बाजार में जाकर अपने प्रतिष्ठानों पर मांडणा बनाते हैं. इससे सुख-समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. महिलाओं की मान्यता है कि जब महिलाएं बाजार में मांडणा बनाती हैं, तो व्यापार में तरक्की होती है. यह परंपरा हमारे लिए केवल पूजा नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास की बात है.
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माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती हैं, तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यापार में वृद्धि होती है. महिलाएं पूरे मनोयोग और लगन से अपने हाथों से ये मांडणे सजाती हैं. जब रंगोली पूरी होती है, तो घर की बड़ी महिलाएं उन्हें शगुन देती हैं. यह संकेत होता है कि शुभ काम पूरा हुआ है. वे मानती हैं कि इस दिन बनाए गए मांडणे सिर्फ रंगों की सजावट नहीं बल्कि घर और व्यवसाय में समृद्धि लाने का एक शुभ प्रतीक हैं. इस परंपरा की शुरुआत उस दौर में हुई थी जब महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलना कठिन माना जाता था.
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इस परंपरा को नगर परिषद द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता है. नगर परिषद की एक टीम पूरे बाजार का भ्रमण करती है और श्रेष्ठ मांडणा का चयन करती है, जिसके बाद श्रेष्ठ मांडना बनाने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया जाता है. इसलिए मांडणा के लिए महिलाओं में एक-दूसरे से बेहतर मांडणा बनाने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है. गृहणी सुनयना मोठ ने बताया कि डीडवाना के बाजारों में रंगोली की यह परंपरा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह बताती है कि समाज में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है. महिलाएं इस दिन अपनी कला से न केवल लक्ष्मी का स्वागत करती हैं, बल्कि नारी शक्ति, समानता और संस्कृति की अमिट छाप भी छोड़ती हैं.
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