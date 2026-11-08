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दीवाली पर वर्षों पुरानी परंपरा: महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं अपने प्रतिष्ठानों पर बनाती हैं मांडणा

मांडणा बनाती महिलाएं ( Source - Lavesh Joshi )

डीडवाना कुचामन: जिले के डीडवाना शहर में दीपावली से जुड़ी एक रस्म लंबे समय से चली आ रही है, जिसे मांडणा कहा जाता है. इस परंपरा के तहत दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं अपने घरों में नहीं, बल्कि बाजार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर रंगोली बनाती हैं.

उप सभापति हरीश मोदी ने बताया कि दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं और युवतियां अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर रंगोली बनाती हैं. इसे यहां की स्थानीय भाषा में इसे मांडणा कहा जाता है. ये परंपरा कोई नई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है. उनका दावा है कि डीडवाना के अलावा यह परंपरा कहीं और नहीं देखी जाती. गृहणियों का कहना है कि उनकी दादी और मां से ये परंपरा चली आ रही है. हर साल दीपावली से एक दिन पहले बाजार में जाकर अपने प्रतिष्ठानों पर मांडणा बनाते हैं. इससे सुख-समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. महिलाओं की मान्यता है कि जब महिलाएं बाजार में मांडणा बनाती हैं, तो व्यापार में तरक्की होती है. यह परंपरा हमारे लिए केवल पूजा नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास की बात है.