ETV Bharat / state

'हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू' दादा गुरु का बड़ा बयान, बोले- हिंदुओं को जगाने निकले हैं

नर्मदा परिक्रमा के दौरान मंडला पहुंचे दादा गुरु ( ETV Bharat )