'हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू' दादा गुरु का बड़ा बयान, बोले- हिंदुओं को जगाने निकले हैं

मंडला के तट पर पहुंचे दादा गुरु, नर्मदा परिक्रमा के दौरान ज्यादातर समय करेंगे वायु आहार, दादा गुरु के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़.

DADA GURU REACHED MANDALA
नर्मदा परिक्रमा के दौरान मंडला पहुंचे दादा गुरु (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
मंडला: ''हिंदुस्तान हिंदू है, रहा है और रहेगा. जन्म से हर एक व्यक्ति हिंदू है.'' ये कहना है नर्मदा भक्त दादा गुरु का. दादा गुरु शुक्रवार को मां नर्मदा सेवा परिक्रमा के तृतीय चरण में मंडला के संगम स्थल पहुंचे. यहां उनके दर्शन पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. पिछले 4 वर्षों से दादा गुरु केवल मां नर्मदा के जल पर जीवित हैं. हालांकि, अब उन्होंने एक और प्रण ले लिया है कि वे नर्मदा परिक्रमा करते वक्त ज्यादातर समय वायु का आहार लेंगे. इसके अलावा रात के समय वह केवल एक गिलास मां नर्मदा का जल ग्रहण करेंगे.

सनातन परंपरा का पवित्र अंग है परिक्रमा

दादा गुरु ने कहा, "परिक्रमा सनातन परंपरा का एक पवित्र अंग है. विश्व में यदि कोई ऐसी संस्कृति है, जो प्रकृति को सर्वोपरि मानती है, तो वह हमारी सनातन संस्कृति है. नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है, जो समस्त जीव-जगत की मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराती है. हम ही वह समाज हैं, जो नदियों को मां मानते हैं और सम्मान देते हैं. हमारी जीवन-व्यवस्था प्रकृति और नदियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है. इस प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, यह हमें नदियां सिखाती हैं."

अब वायु आहार पर रहेंगे दादा गुरु (ETV Bharat)

असंतुलित जीवन-शैली नदियां हो रहीं प्रदूषित

वर्तमान में भौतिकवाद के प्रभाव के कारण प्रकृति का निरंतर शोषण हो रहा है. अविवेकपूर्ण और असंतुलित जीवन-शैली के कारण नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं. हमें पुनः अपनी संस्कृति और अपने धर्म के मूल तत्वों को समझना और आत्मसात करना होगा. हमारी यह यात्रा इन्हीं मूल्यों को जागृत करने के लिए है. प्रकृति और नदियों का शुद्धिकरण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है. जब तक हम स्वयं अपना योगदान सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं हो सकेगा."

'हम हिंदुओं को जगाने निकले हैं'

दादा गुरु ने कहा, "हिंदुस्तान हिंदू है रहा है और रहेगा. यह तो हिंदू राष्ट्र है. हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है सभ्यता है. जन्म हर से एक व्यक्ति हिंदू है. कारण वह संस्कृति और सभ्यता में जन्मा. जिसने भारत में जन्म लिया है वह हिंदू है, हिंदू कोई आज देश को जाति और पंचायत भाषा नहीं है. हमें लगता है कि भारत में जन्म लेने वाला हिंदू है, बस हिंदू को जगाना है. हम हिंदुओं को जगाने के लिए निकले है."

