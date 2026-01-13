ETV Bharat / state

दिसंबर तक पूरा होगा मंडल डैम! लोकसभा में उठेगा मामला, सांसद विष्णु दयाल राम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा

पलामू: दिसंबर 2026 तक नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना के अंतर्गत आने वाले मंडल डैम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम डैम के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इस दौरान मंडल डैम का निर्माण कार्य कर रहे वाप्कोस कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे. मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि मंडल डैम का निर्माण कार्य का जायजा लिया गया. आने वाले संसद के बजट सत्र में इससे संबंध मामला भी उठाया जा सकता है.

दरअसल, मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी. 2023 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन अभी तक निर्माण स्थल पर सिर्फ गेट पहुंचा है. मंडल डैम के कारण विस्थापित हुए परिवार को मुआवजा दिया जाना है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के आधार पर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को मुआवजा दिया जाना है.

पलामू सांसद के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि मंडल डैम के 12 गेट में से 10 गेट तैयार हो गए हैं. बाकी बचे दो गेट को जल्द ही तैयार होकर निर्माण स्थल पर पहुंच जाएंगे. बरवाडीह से मंडल तक रोड निर्माण के लिए भी राज्य सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृत दे दिया है. जल्द ही इस रोड का निर्माण कार्य पूरा होगा. इस दौरान पलामू सांसद के प्रतिनिधि विजय ओझा, ईश्वरी पांडेय, शिव कुमार मिश्रा, अलख दुबे समेत कई लोग मौजूद थे.