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झूलन के साथ संपन्न हुआ बाबा आम्रेश्वर धाम का मंडा महोत्सव, छऊ नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां

खूंटी में झूलन कार्यक्रम के दौरान महिषासुर मर्दिनी का मंचन करते कलाकार. ( फोटो-ईटीवी भारत )