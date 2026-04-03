झूलन के साथ संपन्न हुआ बाबा आम्रेश्वर धाम का मंडा महोत्सव, छऊ नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समां
खूंटी में मंडा महोत्सव में कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी. लोक संस्कृति की इस मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया
Published : April 3, 2026 at 3:02 PM IST
खूंटी/रांचीः खूंटी स्थित बाबा आम्रेश्वर धाम में आयोजित पांच दिवसीय मंडा महोत्सव का समापन 3 अप्रैल 2026 को पारंपरिक झूलन कार्यक्रम के साथ भव्य तरीके से हुआ. धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर इस महोत्सव में अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी.
सुनीता और ममता महतो की मंडली ने बांधा समां
समापन के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सुनीता महतो की महिला मंडली और चिरकाडीह, पुरुलिया की उस्ताद ममता महतो की महिला मंडली ने आकर्षक छऊ नृत्य की प्रस्तुति दी. लोक संस्कृति की इस मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. आसपास के गांवों से पहुंचे लोगों ने देर तक इन प्रस्तुतियों का आनंद लिया.
भारी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
झूलन कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई, जिसमें सभी भगतियों को बारी-बारी से झुलाया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ फूल प्राप्त करने के लिए झूलन स्थल के नीचे जुटी रही. आयोजन स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडा मेला जागरण समिति के महामंत्री, समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सक्रिय रहे. उनके प्रयासों से भीड़ नियंत्रित रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
इससे पहले 2 अप्रैल की देर रात तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी रहा. महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बना दिया. वहीं पुरुषों की टोली ने महिषासुर मर्दिनी का मंचन कर दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया. पूरे महोत्सव के दौरान श्रद्धा, परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसने एक बार फिर इस आयोजन की लोकप्रियता और सामाजिक महत्व को रेखांकित किया.
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