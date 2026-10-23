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1300 अधिकारियों के भविष्य के लिए मानव संपदा पोर्टल खोलने की अपील, कार्मिक सचिव की हठधर्मिता पर वित्त मंत्री का प्रहार

राधा कृष्ण किशोर ( ETV Bharat )

रांची: हर साल जनवरी-फरवरी में राज्य सरकार के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपना संपत्ति ब्योरा जमा करना होता है. इस बार विभिन्न कारणों से करीब 300 पुलिस अधिकारी और 1000 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस प्रक्रिया से वंचित रह गए. प्रमोशन में दिक्कत न हो, इसलिए ये अधिकारी अब संपत्ति का ब्योरा देना चाहते हैं. मानव संपदा पोर्टल दोबारा खोलने की मांग जोर पकड़ रही है.

पुलिस एसोसिएशन की गुहार और वित्त मंत्री की पहल