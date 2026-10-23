1300 अधिकारियों के भविष्य के लिए मानव संपदा पोर्टल खोलने की अपील, कार्मिक सचिव की हठधर्मिता पर वित्त मंत्री का प्रहार
राज्य सरकार के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा रजिस्टर करने वाला पोर्टल बंद है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 4:24 PM IST
रांची: हर साल जनवरी-फरवरी में राज्य सरकार के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपना संपत्ति ब्योरा जमा करना होता है. इस बार विभिन्न कारणों से करीब 300 पुलिस अधिकारी और 1000 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस प्रक्रिया से वंचित रह गए. प्रमोशन में दिक्कत न हो, इसलिए ये अधिकारी अब संपत्ति का ब्योरा देना चाहते हैं. मानव संपदा पोर्टल दोबारा खोलने की मांग जोर पकड़ रही है.
पुलिस एसोसिएशन की गुहार और वित्त मंत्री की पहल
पोर्टल खोलने की लगातार मांग हो रही थी, लेकिन कार्मिक विभाग सहमत नहीं था. ऐसे में पुलिस एसोसिएशन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के सामने गुहार लगाई. वित्त मंत्री ने पहल शुरू की. जैसे ही यह कदम उठा, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच यह स्वाभिमान का विषय बन गया. गृह सचिव और वित्त मंत्री की सलाह को भी नकार दिया गया.
कार्मिक सचिव की हठधर्मिता, वित्त मंत्री का अगला कदम
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आग्रह को कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने न तो स्वीकार किया और इस संबंध में लिखे पत्र का जवाब देना उचित समझा जिसमें पूछा गया था कि पोर्टल क्यों नहीं खोला जाए. इस रुख से नाराज वित्त मंत्री ने हार नहीं मानी. उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पोर्टल खोलने का आग्रह किया.
मुख्य सचिव का संज्ञान, तीन सदस्यीय कमेटी गठित
वित्त मंत्री के पत्र पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया. विकास आयुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर फिलहाल मामला शांत करने की कोशिश की गई है.
हठधर्मिता छोड़नी चाहिए- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि इस जिद पर नहीं अड़ना चाहिए कि पोर्टल सिर्फ जनवरी-फरवरी में ही खोला जाएगा. कार्मिक सचिव को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए. इसमें न तो कोई वित्तीय मामला है और न कोई प्रशासनिक अड़चन. इससे सरकार को ही फायदा होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने मुख्य सचिव को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे पुलिस एसोसिएशन खुश है. उम्मीद है कि जो पदाधिकारी अब तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दे पाए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
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