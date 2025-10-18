ETV Bharat / state

अंबाला सड़क हादसा, नशे में धुत चालक ने कई लोगों को कुचला, 30-35 वाहनों को मारी टक्कर, अस्पताल में हड़कंप का माहौल

अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मानव चौक के पास नशेड़ी चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में 8 लोग घायल.

अंबाला सड़क हादसा
अंबाला सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2025 at 11:45 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कल रात मानव चौक के पास हुए हादसे के बाद शहर भर में मातम का माहौल पसरा हुआ है. दरअसल, नशे में धुत वरना कार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिसमें 8 लोग घायल हो गए. इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

हादसे के बाद सहमे लोग: हादसे में घायलों का उपचार कर रही डॉक्टर ने बताया कि "एक एक्सीडेंट केस आया जिसमें करीब के साथ लोग घायल है. उनका इलाज किया जा रहा है. एक बच्चे को ज्यादा चोट आई है. उसे अंबाला छावनी रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: वहीं, सेक्टर-9 थाना की SHO सुनीता ढाका ने बताया कि "धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो पंजाब का रहने वाला है. इसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी. कम से कम 30-35 वाहनों को टक्कर मारी है. कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन 8 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. 16 साल के लड़के को सबसे ज्यादा चोटे आई हैं. जिसे कैंट रेफर किया गया है. आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने व जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया गया है".

नशे में धुत चालक ने कई लोगों को कुचला (Etv Bharat)

कई लोगों को मारी टक्कर: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "तेज रफ्तार कार मानव चौक की ओर से आ रही थी. कार की रफ्तार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी ओर जा घुसी. कार ने एक झटके में कई लोगों को टक्कर मार दी. वरना कार सवार कार को लेकर इलाके में तेज रफ्तार से दौड़ता रहा और जैसे ही चारों तरफ लोगों ने कार को घेरा इस दौरान वरना कार नाले में जा गिरी और कार चालक को लोगों ने पड़कर पुलिस के हवाले किया".

ये भी पढ़ें: भिवानी में युवक की मौत पर बवाल, DJ को लेकर हुआ विवाद, परिजन बोले- "पिकअप से कुचलकर मारा"

ये भी पढ़ें: हरियाणा में मुक्का मारकर शख्स की हत्या, CCTV में कैद पूरी वारदात

Last Updated : October 18, 2025 at 12:17 PM IST

TAGGED:

अंबाला सड़क हादसा
MANAV CHOWK AMBALA
8 PEOPLE INJURED
अंबाला मानव चौक हादसा
AMBALA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.