ETV Bharat / state

अंबाला सड़क हादसा, नशे में धुत चालक ने कई लोगों को कुचला, 30-35 वाहनों को मारी टक्कर, अस्पताल में हड़कंप का माहौल

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कल रात मानव चौक के पास हुए हादसे के बाद शहर भर में मातम का माहौल पसरा हुआ है. दरअसल, नशे में धुत वरना कार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी. जिसमें 8 लोग घायल हो गए. इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

हादसे के बाद सहमे लोग: हादसे में घायलों का उपचार कर रही डॉक्टर ने बताया कि "एक एक्सीडेंट केस आया जिसमें करीब के साथ लोग घायल है. उनका इलाज किया जा रहा है. एक बच्चे को ज्यादा चोट आई है. उसे अंबाला छावनी रेफर किया गया है. बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: वहीं, सेक्टर-9 थाना की SHO सुनीता ढाका ने बताया कि "धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो पंजाब का रहने वाला है. इसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी. कम से कम 30-35 वाहनों को टक्कर मारी है. कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन 8 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. 16 साल के लड़के को सबसे ज्यादा चोटे आई हैं. जिसे कैंट रेफर किया गया है. आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने व जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया गया है".