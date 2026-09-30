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पलामू के मनातू BDO को मिली गोली मारने की धमकी, 1995 में तत्कालीन बीडीओ की नक्सलियों ने कर दी थी हत्या

पलामू के मनातू के BDO सह CO को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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मनातू थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 11:13 AM IST

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पलामू: जिले के मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सह अंचल अधिकारी (CO) मदन कुमार सुमन को जान से मारने की धमकी मिली है. प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी को सोशल मीडिया पर गोली मारने की बात लिखी गई है. मामले को लेकर बीडीओ सह सीओ मदन कुमार सुमन ने बताया कि सोशल मीडिया का एक पोस्ट आया है, जिसमें गोली मारने की बात लिखी गई है.

उन्होंने बताया कि एक जमीन मामले में चल रही सुनवाई को लेकर गुरुवार को फिर न्यायिक सुनवाई होनी है. यह मामला उससे जुड़ा हो सकता है. पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. साथ ही थाना प्रभारी को भी एक लिखित आवेदन दिया जाएगा. इधर, धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, मनातू प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है. 2022-23 में टीएसपीसी संगठन के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को धमकी मिली थी. उस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी के कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया था.

इससे पहले 1995 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथ झा को भी नक्सलियों से धमकी मिली थी और धमकी के अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई थी. मनातू इलाका अति नक्सल प्रभावित रहा है और जंगलों से भी घिरा हुआ है. यह इलाका पिछले कुछ वर्षों से अफीम की खेती के लिए भी चर्चित रहा है, जो बिहार के गया और चतरा से सटा हुआ है.

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