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बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बने मनन कुमार मिश्रा, निर्विरोध हुआ निर्वाचन

मनन कुमार मिश्रा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार स्टेट बार काउंसिल के सभी निर्वाचित सदस्यों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया. इस चुनाव के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने सचिव अशोक कुमार पांडेय को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया था. आज बिहार स्टेट बार काउंसिल परिसर में चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

एकमात्र नामांकन पत्र हुआ दाखिल