बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बने मनन कुमार मिश्रा, निर्विरोध हुआ निर्वाचन
Manan Mishra Bar Council Member: सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बने. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : November 21, 2026 at 4:48 PM IST
पटना: बिहार स्टेट बार काउंसिल के सभी निर्वाचित सदस्यों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया. इस चुनाव के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने सचिव अशोक कुमार पांडेय को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया था. आज बिहार स्टेट बार काउंसिल परिसर में चुनाव की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
एकमात्र नामांकन पत्र हुआ दाखिल
मनन कुमार मिश्रा ने सदस्य पद के लिए कुल दस सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक इस पद के लिए उनका ही एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल हुआ. इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार पांडेय ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया. गौरतलब है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल में कुल 25 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान है, हालांकि वर्तमान में केवल 22 सदस्य ही कार्यरत हैं.
सभी कार्यरत सदस्यों का मिला समर्थन
काउंसिल के दो सदस्यों का निधन हो चुका है, जबकि एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं. मनन कुमार मिश्रा के निर्वाचन में वर्तमान में कार्यरत सभी 22 सदस्यों ने प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में अपना समर्थन दिया. श्री मिश्रा के निर्विरोध निर्वाचित होने पर बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा समेत प्रेम नाथ ओझा, योगेश चंद्र वर्मा, प्रेम कुमार झा, राजीव शरण, चंद्रेश्वर उपाध्याय और मुरारी कुमार हिमांशु ने प्रसन्नता व्यक्त की.
अधिवक्ताओं ने दी ढेरों बधाई
इस शानदार जीत पर संजीव कुमार, सच्चिदानंद सिंह, अरविंद उज्ज्वल, प्रशांत प्रताप, द्विवेदी सुरेन्द्र, आनंद वर्मा, प्रत्युष प्रताप, शंभु शरण सिंह और मुकेश कुमार आदि सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है. काउंसिल के सदस्यों का मानना है कि श्री मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और मजबूती से होगी. इस निर्वाचन के बाद पूरे राज्य के अधिवक्ता समाज में खुशी की लहर है.
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