मनाली में सेब के बगीचे में मिली महिला की लाश, रस्सी से बंधे थे हाथ-पैर

मनाली में सेब के बगीचे में मिली महिला की लाश ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर सनसनीखेज वारदात से दहल उठी है. मनाली से सटे जगतसुख गांव में सेब के बगीचे के बीच एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे यह मामला सामान्य नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. सेब के बगीचे में मिला शव यह मामला जिला कुल्लू के जगतसुख गांव का है. यहां सड़क से करीब 300 मीटर दूर सेब के बगीचे में नेपाली मूल की महिला का शव पड़ा मिला. महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे होने के कारण प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है. शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में दहशत का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, गांव का एक युवक अपने सेब के बगीचे में काम करने गया था. इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के बीच पड़े महिला के शव पर पड़ी. युवक ने तुरंत इसकी जानकारी गांव के पूर्व उप प्रधान को दी. इसके बाद उप प्रधान ने मनाली पुलिस को घटना की सूचना दी. अकेले रहती थी महिला