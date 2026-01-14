इस बार मनाली विंटर कार्निवाल में हुए बड़े बदलाव, नहीं बुलाए जाएंगे बाहरी राज्यों के कलाकार

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 4:21 PM IST

मनाली: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में 20 जनवरी से पांच दिवसीय विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा. विंटर कार्निवाल कमेटी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बार विंटर कार्निवाल कुछ बदला बदला नजर आएगा. पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के कारण विंटर कार्निवाल में इस साल ना तो बाहरी राज्यों से कलाकार बुलाए जाएंगे और ना ही यहां पर कोई स्टार नाइट की जाएगी.

इस बार विंटर क्वीन के ऑडिशन भी मंडी, कुल्लू और मनाली में ही आयोजित किए जाएंगे. इससे पहले विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवाल के लिए ऑडिशन चंडीगढ़, शिमला, मंडी, कुल्लू, मनाली में किए जाते थे. विंटर कार्निवल कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस बार सिर्फ हिमाचल के कलाकारों को ही कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा. मनाली के माल रोड में हर साल की तरह महानाटी का आयोजन पहले की तरह ही होगा. मनाली विधानसभा की महिला मंडल इसमें भाग लेंगी. विंटर कार्निवाल में हर साल बाहरी राज्यों से आने वाले कलाकार पहले दिन परेड के रूप में विशेष झांकियां प्रस्तुत करते थे. इस साल सिर्फ हिमाचल के ही कलाकार परेड निकाल पाएंगे. इस परेड की शुरुआत माता हिडिंबा के मंदिर से शुरू होकर मनाली माल रोड तक जाती है और मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं.

एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि 'विंटर कार्निवाल की आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. 16 जनवरी को मनाली के माल रोड में महानाटी का अभ्यास किया जाएगा. इसके अलावा ऑडिशन लेने के लिए भी कमेटियों का गठन किया गया है. 20 जनवरी को मुख्यमंत्री विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे.'

1977 में हुई थी शुरुआत

1977 में मनाली विंटर कार्निवाल की शुरुआत विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और कुछ संस्थाओं ने इसे शुरू किया था, ताकि विंटर स्पोर्ट्स के साथ-साथ यहां पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके. विंटर कार्निवल को शुरू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंधित खेल संस्थान के पूर्व निदेशक हरनाम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. कई बार सीमित साधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद भी विंटर कार्निवल का आयोजन होता रहा, जिसके लिए मनाली के लोगों और इससे जुड़ी संस्थाओ ने काफी मेहनत की. विंटर कार्निवाल के आयोजन से मनाली में पर्यटन उद्योग का भी विस्तार हुआ हैं.

प्रेम कुमार धूमल ने दिया राष्ट्रीय स्तर का दर्जा

मनाली में आयोजित होने वाले विंटर कार्निवाल में अब पर्यटन और लोक संस्कृति के पहलू भी जुड़ चुके हैं. इस उत्सव को विस्तार देने के लिए वर्ष 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसका सरकारीकरण किया और कार्निवल को राज्य स्तर का दर्जा दिया. इसके बाद विंटर कार्निवल निरंतर आगे बढ़ता गया. वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया. पहले विंटर कार्निवाल का आयोजन जनवरी या फरवरी माह में किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसे 2 जनवरी को मनाना शुरू किया गया. अब बीते 3 सालों से इसका आयोजन 20 जनवरी से किया जा रहा है. इसके पीछे प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि 2 जनवरी के दौरान मनाली में पहले ही सैलानियों की काफी भीड़ रहती है. 20 जनवरी को विंटर कार्निवाल के आयोजन से फिर से यहां सैलानी आएंगे और इससे पर्यटन कारोबार को फायदा होगा.

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि 'विंटर कार्निवाल की शुरुआत मनाली की कुछ संस्थाओं ने मिलकर की थी. हालांकि यहां पर पहले विंटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से समय पर बर्फबारी नहीं हो रही है. ऐसे में विंटर कार्निवाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ विंटर क्वीन का आयोजन किया जाता है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है. प्राकृतिक आपदा के चलते इस साल विंटर कार्निवल को सीमित किया गया है, लेकिन अगले साल से इस भव्य तौर पर फिर से मनाया जाएगा.'

हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना से होती है शुरुआत

कुल्लू घाटी की लोक संस्कृति और परंपराएं सचमुच पर्यटकों में कौतूहल पैदा कर देती हैं. वही, विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों की भागीदारी से विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है. हर साल विंटर कार्निवल का आगाज मनाली की मुख्य अधिष्ठात्री देवी मां हिडिंबा के मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद कार्निवल परेड और सांस्कृतिक झांकियों के साथ होता है.

मनाली माल रोड पर दिखता है मिनी भारत

विंटर कार्निवल के शुभारंभ अवसर पर ढुंगरी के हिडिंबा मंदिर से निकलने वाली स्थानीय महिलाओं और देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों की झांकियों के माध्यम से मनाली के माल रोड पर मिनी भारत जैसा नजारा दिखता है. इस उत्सव में विंटर क्वीन और वॉयस ऑफ कार्निवल जैसी स्पर्धाएं हिमाचली प्रतिभाओं को बहुत ही अच्छा मंच प्रदान करती हैं. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली युवतियों और प्रतिभाशाली गायकों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच विंटर कार्निवल के माध्यम से मिलता है. ऐसे में अब विंटर कार्निवल के माध्यम से कुल्लवी लोक संस्कृति का खूब प्रचार-प्रसार हो रहा है. हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि विंटर कार्निवाल में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा माल रोड के समीप स्थानीय व्यंजनों के भी स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को भी स्थानीय संस्कृति और खान-पान को चखने का अवसर मिल सके.

