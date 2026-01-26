मंडी की स्नेहा के सिर सजा विंटर क्वीन का ताज, नितिन बने वॉइस ऑफ कार्निवल
रविवार देर रात मनाली विंटर कार्निवाल का समापन हो गया. जानिए विजेता, फर्स्ट रनर अप और सेकेंड रनर अप को को कितने पुरस्कार मिले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 11:21 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में चल रहे पांच दिवसीय विंटर कार्निवाल का रविवार (25 जनवरी) देर रात समापन हो गया. मनाली विंटर कार्निवल प्रतियोगिता का आकर्षण विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल का भी चयन किया गया. जिसमें इस साल जिला मंडी के मंडी शहर की स्नेहा ने विंटर क्वीन 2026 का खिताब अपने नाम किया. इसके अलावा मनाली की रहने वाली संयोगिता फर्स्ट रनर अप और धर्मशाला की इशिता गुरुंग सेकेंड रनर अप रहीं.
मंडी की स्नेहा ने जीता विंटर क्वीन का ताज
विंटर कार्निवाल की अंतिम संध्या में मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विजेता क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया. देर रात तक चली इस प्रतियोगिता ने मनु रंगशाला का माहौल गरमाए रखा. विंटर क्वीन प्रतियोगिता शनिवार को ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी. शनिवार को 21 में से 10 सुंदरियों ने टॉप-10 में जगह बनाई थी. वहीं, रविवार को फाइनल राउंड में स्नेहा, इशिता, जैस्मिन, संयोगिता, कनिका, पल्लवी, प्रीति, श्रेया, नैंसी और शानवी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ.
विजेता और रनर अप को मिले इतने पुरस्कार
इसके अलावा मनाली विंटर कार्निवल में मंडी के नितिन शर्मा को वायस ऑफ कार्निवल चुना गया. सौरभ अत्री दूसरे और तनीशा सेठी तीसरे स्थान पर रहीं. विंटर कार्निवाल में विजेता रहीं शरद सुंदरी को एक लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया गया. फर्स्ट रनर अप को 50 हजार और सेकेंड रनरअप को 30 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया गया.
वॉयस ऑफ कार्निवल के विजेता को मिले इतने पुरस्कार
इसके अलावा वॉयस ऑफ कार्निवल के विजेता को 50 हजार रुपए, दूसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 30 हजार रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 30 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया गया. इस खास मौके पर विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि, "मनाली विंटर कार्निवल का अब समापन हो गया है. पांच दिनों तक यहां पर लोगों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया है. अंतिम दिनों में प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद स्थानीय और सैलानी भारी संख्या में इस कार्निवल में पहुंचे."
