कुल्लू में एक सप्ताह के भीतर दूसरे पर्यटक की मौत, ब्यास में गिरकर काल का ग्रास बना युवक
मनाली में ट्रैकिंग के दौरान ब्यास नदी में बहने से उधमपुर के पर्यटक की मौत. एनडीआरएप ने शव किया बरामद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 1:39 PM IST
कुल्लू: जिला की पर्यटन नगरी मनाली की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग पर गए एक युवक की पानी में बहने से मौत हो गई. मृतक जम्मू के उधमपुर का रहने वाला है. शव को बरामद कर लिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.
वहीं मनाली पुलिस की टीम ने शव अपने कब्जे में ले लिया है और अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है. मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती दोपहर के समय 10 ट्रैकर्स का एक दल शनाग एवं मझाच क्षेत्र से ऊपर पहाड़ी की ओर ट्रैकिंग के लिए गया था. ट्रैकिंग के उपरांत वापस लौटते समय दल के टीम लीडर धनंजय वर्मा अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए.
मृतक के भाई ने की शव की पहचान
घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना मनाली से पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की गई. साथ ही सोलंगनाला में तैनात SDRF की टीम को भी खोज एवं बचाव कार्य के लिए बुलाया गया. रात्रि के समय NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके उपरांत पुलिस, SDRF एवं NDRF द्वारा पूरी रात संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया. रविवार सुबह वशिष्ठ के समीप ब्यास नदी के किनारे उक्त युवक का शव बरामद किया गया. शव की पहचान मृतक के भाई की ओर से की गई. उसके बाद NDRF एवं SDRF की टीमों की सहायता से शव को ब्यास नदी से बाहर निकाला गया. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि 'पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है.'
एक सप्ताह में दूसरे पर्यटक की मौत
इससे पहले बीते सप्ताह में कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित जयनाला वाटरफॉल में घूमने आए महाराष्ट्र के 22 वर्षीय पर्यटक की पैर फिसलने से झरने में गिरकर मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब युवक अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल का आनंद ले रहा था. मृतक अपने साथियों के साथ घूमने के लिए कसोल आया था. एक सप्ताह के भीतर कुल्लू में ये दूसरे पर्यटक की मौत है.
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