मनाली में गाड़ी से कचरा फेंक रहा था पंजाब का सैलानी, SDM ने इस तरह सिखाया सबक
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:26 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में एक सैलानी की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई. सड़क पर कूड़ा फेंकने पर मौके पर मौजूद SDM ने उसे बीच सड़क पर ही रोककर सख्त फटकार लगाई और कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने को कहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग सराह रहे हैं.
सड़क पर कूड़ा फेंकते पकड़ा गया सैलानी
जानकारी के अनुसार, पंजाब से आए एक टूरिस्ट ने पिज्जा खाने के बाद उसका खाली डिब्बा गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया. उसी समय पीछे से आ रहे SDM की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाकर सैलानी को रोका. एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा ने मौके पर ही सैलानी को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने टूरिस्ट को खुद कचरा उठाने और उसे कूड़ेदान में डालने के निर्देश दिए. साथ ही सख्त चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग प्रशासन की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्ती होनी चाहिए. इन दिनों मनाली में काफी संख्या में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में कई सैलानी साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते और पर्यटन स्थलों पर कचरा फैलाते हैं, जिससे इलाके की सुंदरता पर असर पड़ रहा है.
सख्ती से सुधरेगी स्थिति
प्रशासन की इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के कदमों से पर्यटकों में जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी. मनाली जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल की सफाई बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. प्रशासन की सख्ती से यह साफ हो गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा.
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