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मनाली में गाड़ी से कचरा फेंक रहा था पंजाब का सैलानी, SDM ने इस तरह सिखाया सबक

टूरिस्ट को सड़क पर कूड़ा फेंकना पड़ा महंगा ( VIRAL VIDEO )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में एक सैलानी की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई. सड़क पर कूड़ा फेंकने पर मौके पर मौजूद SDM ने उसे बीच सड़क पर ही रोककर सख्त फटकार लगाई और कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने को कहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग सराह रहे हैं. सड़क पर कूड़ा फेंकते पकड़ा गया सैलानी जानकारी के अनुसार, पंजाब से आए एक टूरिस्ट ने पिज्जा खाने के बाद उसका खाली डिब्बा गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया. उसी समय पीछे से आ रहे SDM की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाकर सैलानी को रोका. एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा ने मौके पर ही सैलानी को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने टूरिस्ट को खुद कचरा उठाने और उसे कूड़ेदान में डालने के निर्देश दिए. साथ ही सख्त चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.