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सैलानियों से गुलजार हुआ मढ़ी, परमिट लेकर बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे पर्यटक

जिला प्रशासन द्वारा सैलानियों के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं. जिसके तहत एनजीटी के आदेशानुसार परमिट प्राप्त गाड़ियों को ही गुलाबा से आगे मढ़ी जाने की अनुमति होगी. एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि प्रशासन द्वारा कुछ दिनों के बाद रोहतांग पास को भी बहाल कर दिया जाएगा. ऐसे में जैसे ही रोहतांग पास की बहाली होगी, वैसे ही मनाली में पर्यटक वाहनों की आमद भी बढ़ जाएगी. जिसके चलते जून माह के समर सीजन में निर्धारित 1200 गाड़ियों का आंकड़ा भी छोटा पड़ जाता है. मनाली में जैसे ही रोहतांग पास बहाल होगा, वैसे ही पर्यटक रोहतांग दर्रा घूमकर लाहौल घाटी होते हुए अटल टनल के दीदार कर मनाली वापिस लौट सकते हैं.

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली का रोहतांग पास पर्यटन स्थल मढ़ी तक बहाल किया गया है, जिसके चलते अब पांच महीने बाद मढ़ी में रौनक लौट आई है. सैलानी रोहतांग परमिट लेकर मढ़ी पहुंच रहे हो और वहां पर बर्फ के बीच खूब मस्ती भी कर रहे हैं. शुक्रवार को भी रोहतांग परमिट लेकर 25 पर्यटक वाहन मढ़ी पहुंचे. वहीं, मढ़ी के नजदीक ब्यास नाला व सागु फाल में बर्फ के ढेर लगे हैं. जिसके चलते पर्यटकों ने गाड़ियों से उतरते ही बर्फ का आनंद लिया.

"एनजीटी के अनुसार जारी रोहतांग परमिट लेकर पर्यटक वाहन मढ़ी पहुंच रहे हैं. ऐसे में जल्द ही रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए बहाल हो जाएगा. रोहतांग दर्रा बहाल होने के बाद मनाली में पर्यटन कारोबार बढ़ जाएगा. जिससे यहां के पर्यटन कारोबारी को भी काफी फायदा होगा." - गुंजीत सिंह चीमा, एसडीएम मनाली

मनाली माल रोड पर लगा सैलानियों का जमावड़ा (ETV Bharat)

आज भी गिरे ऊपरी इलाकों में बर्फ के फाहे

इसके अलावा लाहौल घाटी के कोकसर में भी पर्यटकों का मेला लग गया है. सैलानी अटल टनल रोहतांग होकर कोकसर व ग्रांफू पहुंच रहे हैं और रोजाना करीब 2 हजार पर्यटक वाहन लाहौल घाटी पहुंच रहे हैं. हालांकि घाटी में बार-बार मौसम बदल रहा है और पहाड़ों पर बीच-बीच में बर्फ के फाहे भी गिर रहे हैं, जिसका भी सैलानी खूब आनंद ले रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर मई माह में बर्फबारी व बारिश से सर्द मौसम लौट आया है. शुक्रवार को भी रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा व कुंजम में बर्फ के हल्के फाहे गिरे हैं. इन दिनों मैदानी क्षेत्रों से कुल्लू मनाली आ रहे पर्यटक भी यहां का मौसम देखकर हैरान है. मनाली में ठिठुरन भरी ठंड उनका स्वागत कर रही है.

मढ़ी के नजदीक लगे बर्फ के ढेर (ETV Bharat)

बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 11, 13 और 14 मई को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 12 मई को प्रदेश में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही प्रदेश में बिजली कड़कने और आंधी चलने के भी आसार हैं. इससे प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तापमान में गिरावट से ठंड में भी इजाफा होगा, जबकि 9 और 10 मई को प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा.