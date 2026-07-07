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3 महीने में मनाली पहुंची 1 लाख 88 हज़ार पर्यटक गाड़ियां, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा पहुंचे टूरिस्ट

अप्रैल से जून के बीच रिकॉर्ड 1,88,049 पर्यटक वाहन ग्रीन टैक्स बैरियर पार कर मनाली पहुंचे, जो बीते वर्ष के मुकाबले 23,240 अधिक हैं.

पिछले साल के मुकाबले इस बार पहुंचे ज्यादा पर्यटक
पिछले साल के मुकाबले इस बार पहुंचे ज्यादा पर्यटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 3:21 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी हो गया है और सैलानियों की संख्या भी कम होने लगी है, लेकिन जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो बीते 3 महीने यहां पर पर्यटन कारोबार चरम पर रहा. पर्यटन नगरी मनाली में इस साल के अप्रैल, मई और जून महीने में लाखों पर्यटक वाहन पहुंचे और करीब 10 लाख सैलानियों ने मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया. ऐसे में इस साल पर्यटन सीजन बेहतर होने से घाटी के पर्यटन कारोबारी को भी काफी फायदा पहुंचा है. पर्यटन विभाग के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल के 3 महीने में 23000 अतिरिक्त पर्यटक ग्रीन टैक्स बैरियर को पार कर मनाली पहुंचे हैं.

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक मनाली देश विदेश के सैलानियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. हर साल यहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक इसके दीदार के लिए पहुंच रहे है. मनाली में साल दर साल बढ़ती सैलानियों की संख्या से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं. जिला कुल्लू पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मनाली में इस बार गर्मियों के पर्यटन सीजन में बीते वर्ष की तुलना में अप्रैल, मई और जून 2026 के महीने में कुल 1 लाख 88 हजार के करीब पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे है, जबकि बीते वर्ष अप्रैल मई और जून के महीने में यह आंकड़ा 1 लाख 65 हजार के करीब था। जिसके चलते इस वर्ष 23 हजार के करीब अतिरिक्त वाहन मनाली पहुंचे है.

ग्रीन टैक्स बैरियर से मिली जानकारी के अनुसार जून महीने में इस साल पर्यटक वाहनों की संख्या बीते साल के मुकाबले अधिक थी. पर्यटन विभाग के द्वारा 3 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक सैलानियों का अनुमान लगाया गया है. ये सभी सैलानी मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे हैं. अभी भी सैलानियों का मनाली आना जारी है और जिला प्रशासन सैलानियों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा है.-जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा

इस बार 23,240 गाड़ियां अधिक पहुंची

जिला कुल्लू पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर से इस बार वर्ष 2026 में अप्रैल महीने में 35 हजार 123 पर्यटक वाहन, मई महीने में 66 हजार 826 पर्यटक वाहन और जून महीने में 86 हजार 100 के करीब पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे है, जबकि बीते वर्ष अप्रैल महीने में 41 हजार 271 पर्यटक वाहन, मई महीने में 41 हजार 768 वाहन और जून महीने में 81 हजार 770 के करीब पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जो बीते वर्ष की तुलना में काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं. सैलानियों की बढ़ती संख्या के कारण इस बार मनाली में गर्मियों का पर्यटन सीजन काफी बेहतर रहा है.

होटल, होमस्टे सैलानियों से रहे पैक

मनाली के पर्यटन कारोबारी मनु शर्मा का कहना है कि 'बीते साल के मुकाबले इस साल सैलानियों की संख्या अधिक रही और यहां के होटल, होमस्टे भी सैलानियों से पैक रहे. अप्रैल और मई महीने में ये संख्या कम रही, लेकिन जून महीने में पर्यटक वाहनों की संख्या काफी अधिक रही, जो बीते साल के मुकाबले यहां पर्यटन कार्यबारियों को राहत देने वाली है. हालांकि अभी भी सैलानी मनाली का रुख कर रहे हैं, लेकिन मानसून के सीजन में सैलानियों की संख्या काफी कम हो जाती है. सितंबर माह से फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करना शुरू करेंगे.'

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