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3 महीने में मनाली पहुंची 1 लाख 88 हज़ार पर्यटक गाड़ियां, पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा पहुंचे टूरिस्ट

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का दौर जारी हो गया है और सैलानियों की संख्या भी कम होने लगी है, लेकिन जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो बीते 3 महीने यहां पर पर्यटन कारोबार चरम पर रहा. पर्यटन नगरी मनाली में इस साल के अप्रैल, मई और जून महीने में लाखों पर्यटक वाहन पहुंचे और करीब 10 लाख सैलानियों ने मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया. ऐसे में इस साल पर्यटन सीजन बेहतर होने से घाटी के पर्यटन कारोबारी को भी काफी फायदा पहुंचा है. पर्यटन विभाग के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल के 3 महीने में 23000 अतिरिक्त पर्यटक ग्रीन टैक्स बैरियर को पार कर मनाली पहुंचे हैं.

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक मनाली देश विदेश के सैलानियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. हर साल यहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक इसके दीदार के लिए पहुंच रहे है. मनाली में साल दर साल बढ़ती सैलानियों की संख्या से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं. जिला कुल्लू पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मनाली में इस बार गर्मियों के पर्यटन सीजन में बीते वर्ष की तुलना में अप्रैल, मई और जून 2026 के महीने में कुल 1 लाख 88 हजार के करीब पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे है, जबकि बीते वर्ष अप्रैल मई और जून के महीने में यह आंकड़ा 1 लाख 65 हजार के करीब था। जिसके चलते इस वर्ष 23 हजार के करीब अतिरिक्त वाहन मनाली पहुंचे है.

ग्रीन टैक्स बैरियर से मिली जानकारी के अनुसार जून महीने में इस साल पर्यटक वाहनों की संख्या बीते साल के मुकाबले अधिक थी. पर्यटन विभाग के द्वारा 3 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक सैलानियों का अनुमान लगाया गया है. ये सभी सैलानी मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे हैं. अभी भी सैलानियों का मनाली आना जारी है और जिला प्रशासन सैलानियों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा है.-जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा

इस बार 23,240 गाड़ियां अधिक पहुंची