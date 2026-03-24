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मनाली में टूरिज्म पर मौसम की मार, 2026 के पहले तीन महीनों में घटी पर्यटकों की संख्या

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख केंद्र मनाली इस साल शुरुआती तीन महीनों में सैलानियों की कमी का सामना कर रहा है. समय पर बर्फबारी और बारिश न होने के कारण पर्यटक संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद अब फिर से सैलानियों का रुख पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबार को कुछ उम्मीद जगी है.

तीन महीनों में घटे पर्यटक

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के पहले तीन महीनों में करीब 93 हजार पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे, जबकि 2026 में 22 मार्च तक यह संख्या घटकर लगभग 82 हजार रह गई है. इस गिरावट का मुख्य कारण समय पर बर्फबारी न होना और लंबे समय तक सूखा बने रहना बताया जा रहा है. मौसम की बेरुखी से पर्यटन कारोबारियों को भी भारी भारी नुकसान हुआ है.

मनाली में टूरिज्म पर मौसम की मार (ETV BHARAT)

मौसम की बेरुखी बनी वजह, अब बर्फबारी से बढ़ी उम्मीद

पिछले साल अक्टूबर के बाद से घाटी में लंबे समय तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई. इसके चलते पहाड़ों पर बर्फ का नजारा गायब रहा और सैलानियों को निराशा हाथ लगी. हालांकि 23 जनवरी को बर्फबारी के बाद कुछ समय के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम साफ हो गया और पर्यटन पर असर पड़ा. हाल ही में अटल टनल और सोलंग वैली में हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में फिर तेजी आई है. जहां पहले रोजाना 300 से 500 वाहन आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 800 से 1100 वाहन प्रतिदिन हो गया है.