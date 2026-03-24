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मनाली में टूरिज्म पर मौसम की मार, 2026 के पहले तीन महीनों में घटी पर्यटकों की संख्या

हाल ही में अटल टनल और सोलांग वैली में हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में फिर तेजी आई है.

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मनाली में टूरिज्म पर मौसम की मार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 4:38 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख केंद्र मनाली इस साल शुरुआती तीन महीनों में सैलानियों की कमी का सामना कर रहा है. समय पर बर्फबारी और बारिश न होने के कारण पर्यटक संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद अब फिर से सैलानियों का रुख पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबार को कुछ उम्मीद जगी है.

तीन महीनों में घटे पर्यटक

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के पहले तीन महीनों में करीब 93 हजार पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे, जबकि 2026 में 22 मार्च तक यह संख्या घटकर लगभग 82 हजार रह गई है. इस गिरावट का मुख्य कारण समय पर बर्फबारी न होना और लंबे समय तक सूखा बने रहना बताया जा रहा है. मौसम की बेरुखी से पर्यटन कारोबारियों को भी भारी भारी नुकसान हुआ है.

मनाली में टूरिज्म पर मौसम की मार (ETV BHARAT)

मौसम की बेरुखी बनी वजह, अब बर्फबारी से बढ़ी उम्मीद

पिछले साल अक्टूबर के बाद से घाटी में लंबे समय तक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई. इसके चलते पहाड़ों पर बर्फ का नजारा गायब रहा और सैलानियों को निराशा हाथ लगी. हालांकि 23 जनवरी को बर्फबारी के बाद कुछ समय के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम साफ हो गया और पर्यटन पर असर पड़ा. हाल ही में अटल टनल और सोलंग वैली में हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में फिर तेजी आई है. जहां पहले रोजाना 300 से 500 वाहन आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 800 से 1100 वाहन प्रतिदिन हो गया है.

कारोबारियों को राहत की उम्मीद

स्थानीय पर्यटन कारोबारी मनु शर्मा के अनुसार, "लंबे समय तक सूखे के कारण सैलानियों की संख्या कम रही. उन्होंने बताया कि अब बर्फबारी के बाद स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण बर्फ जल्द पिघलने की आशंका है, जिससे पर्यटन पर फिर असर पड़ सकता है."

पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, "पिछले साल की तुलना में इस बार पर्यटक कम आए हैं, लेकिन हालिया बर्फबारी से स्थिति में सुधार की उम्मीद है. अधिकारियों के मुताबिक, मार्च के अंत तक पर्यटक वाहनों की संख्या पिछले साल के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है."

सैलानियों का रुख बर्फ की ओर

बर्फ देखने की चाह सैलानियों को लगातार मनाली और आसपास के क्षेत्रों की ओर आकर्षित कर रही है. खासतौर पर अटल टनल और सिस्सू जैसे इलाकों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा मिल रही है. इस साल की शुरुआत में मौसम की बेरुखी ने मनाली के पर्यटन को प्रभावित किया है. हालांकि ताजा बर्फबारी से कारोबार में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति ही तय करेगी कि पर्यटन उद्योग कितनी तेजी से पटरी पर लौटता है.

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि, "बीते साल के 3 महीने की बात करें तो यहां पर करीब 93 हजार पर्यटक वाहन बाहरी राज्यों से पहुंचे थे. वहीं, इस साल यह आंकड़ा काफी कम है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब सैलानी बाहरी राज्यों से मनाली पहुंच रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा 93 हजार वाहन पार कर पाएगा. पर्यटन विभाग की भी पूरी कोशिश है कि सैलानियों को विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित किया जाए."

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