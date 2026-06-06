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मनाली में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, मई महीने में बाहरी राज्यों से पहुंचे 65 हजार पर्यटक वाहन

कुल्लू-मनाली,लाहौल में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है. सैलानी रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में बर्फ के बीच साहसिक गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं.

माल रोड पर घूमते सैलानी
माल रोड पर घूमते सैलानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 3:31 PM IST

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कुल्लू: देश के निचले राज्यों में बढ़ रही गर्मी के चलते लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. इसके चलते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं. जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां पर रोजाना हजारों पर्यटक वाहन बाहरी राज्यों से आ रहे हैं. शाम के समय मनाली का माल रोड सैलानियों से गुलजार हो रहा है. वहीं, दोपहर का समय सैलानी रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा और बारालाचा दर्रा का रुख कर रहे हैं. वहीं, मौसम भी इस बार पर्यटन कारोबारियों का साथ दे रहा हैं.

जून महीने में भी इन तीन दर्रो में सैलानियों को आसमान से गिरती हुई बर्फ का नजारा देखने का मौका मिल रहा है और सैलानी यहां बर्फ के बीच भी खूब मस्ती कर रहे हैं. अब मनाली के पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ेगी, जिससे घाटी का पर्यटन कारोबार अच्छा चल सके.

हजारों वाहनों ने किया प्रवेश
हजारों वाहनों ने किया प्रवेश (ETV Bharat)

बर्फ के बीच मजा ले रहे पर्यटक

लाहौल घाटी के पर्यटन कारोबारी तेंजिन ने बताया कि 'सैलानी अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी के कोकसर, सिसु , शिंकुला दर्रा, और बारा लाचा दर्रा का रुख कर रहे हैं. ऐसे में लाहौल घाटी में भी इन दिनों सैलानियों की भरमार है. सैलानियों के आने से घाटी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है और जून माह के अंत तक सैलानियों की आवाजाही लाहौल घाटी में बनी रहेगी.'

पर्यटन कारोबार को पहुंचा फायदा
पर्यटन कारोबार को पहुंचा फायदा (ETV Bharat)

मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर पर भी 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे

जिला कुल्लू पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल के मई महीने की अगर बात करें तो यहां पर एक महीने के भीतर 66 हजार 600 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं. वहीं, 5 जून शुक्रवार की बात करें तो मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर पर भी 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे हैं. बीते साल मई महीने की बात करें तो उस दौरान 41 हजार 700 पर्यटक वाहन ग्रीन टैक्स बैरियर पार कर मनाली पहुंचे थे.

जिला कुल्लू पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा का कहना है कि 'मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर में रोजाना 3000 से लेकर 4000 पर्यटक वाहनों की एंट्री हो रही है. जिला प्रशासन भी सैलानियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है. मई महीने में भी लाखों लोगों ने मनाली का दीदार किया है और उम्मीद है कि जून महीने की अंत तक सैलानियों की संख्या में और वृद्धि होगी.'

सभी होटल चल रहे फुल
सभी होटल चल रहे फुल (ETV Bharat)

इस साल मई में 25000 वाहन अधिक संख्या में मनाली पहुंचे

बीते साल के मुकाबले इस साल मई महीने में 25000 पर्यटक वाहन अधिक संख्या में मनाली पहुंचे हैं, जिसके चलते मनाली के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा पहुंचा है. हालांकि पर्यटक वाहन अधिक होने के चलते कुछ जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन जगह-जगह पर मनाली पुलिस के जवान तैनात है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों को ट्रैफिक जाम से न जूझना पड़े.

ट्रैफिक जाम की समस्या

मनाली के पर्यटन कारोबारी राजेश शर्मा ने बताया कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर सैलानियों की संख्या भी काफी अधिक है. मनाली पुलिस खुद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु करने में जुटी हुई है. मनाली के सभी होटल वर्तमान में फुल चल रहे हैं और जो भी सैलानी मनाली आना चाहता हैं, तो वो एडवांस में अपनी बुकिंग कर यहां पर आए. सैलानी मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबार के माध्यम से मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी के लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है.

बर्फ के बीच आनंद लेते पर्यटक
बर्फ के बीच आनंद लेते पर्यटक (ETV Bharat)

पर्यटन कारोबारी दिनेश ठाकुर का कहना है कि 'सैलानी रोहतांग दर्रा में स्की के साथ-साथ अन्य साहसिक गतिविधियों का मजा ले रहे हैं. यहां पर एनजीटी के आदेशों के अनुसार 1200 वाहन रोजाना पहुंच रहे हैं. इसके अलावा एचआरटीसी के द्वारा भी इलेक्ट्रिक बस सेवा को शुरू किया गया है. ऐसे में सैलानी बस के माध्यम से भी रोहतांग दर्रा पहुंच रहे हैं और जून महीने में भी उन्हें आसमान से बर्फ गिरने का नजारा देखने का मौका मिल रहा है.'

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