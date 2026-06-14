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सोलंगनाला में खाई में गिरी पर्यटकों कीे् कार, 5 लोग थे सवार

दुर्घटनाग्रस्त कार ( ETV Bharat )

कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला के समीप शनिवार को पर्यटकों की कार सड़क से नीचे लुढ़क गई. इस सड़क दुर्घटना में पांच सैलानियों को चोट आई हैं. वहीं, पुलिस की टीम ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोलंग नाला से आगे फर्स्ट स्नो गैलरी के समीप एक स्कॉर्पियो वाहन (UP 87 M 6966) दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। जिस कारण वाहन सड़क से लगभग 50-60 फीट नीचे खाई में जा गिरा। गाड़ी में कुल पांच व्यक्ति सवार थे, जिनमें तीन युवक एवं दो युवतियां शामिल हैं। इनमें तीन युवक एवं एक युवती उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जबकि एक युवती दिल्ली की निवासी है. सड़क दुर्घटना में सभी पांचों व्यक्तियों को चोटें आई हैं. घायलों की पहचान घायलों में 25 वर्षीय आकाश यादव, यश यादव, निवासी दुर्गा कॉलोनी, गली नंबर-2, कासगंज उत्तर प्रदेश, 24 वर्षीय सुमित निवासी जसमाई अलीगढ़, 24 वर्षीय युवती हनी निवासी मस्तीपुर, जिला कासगंज और 18 वर्षीय काव्या निवासी मॉडल टाउन, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के रूप में हुई है. चालक के खिलाफ मामला दर्ज