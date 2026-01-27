ETV Bharat / state

बर्फबारी बनी मुसीबत: 5 फीट बर्फ में फंसे 2 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. भारी हिमपात के चलते अटल टनल को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. इसी बीच धुंधी टनल क्षेत्र में बर्फ में फंसे दो लोगों को पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है.

लगातार हो रही बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. प्रशासन ने एहतियातन कई मार्गों पर ट्रैफिक को सीमित कर दिया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं सोलंगनाला में भी लगातार बर्फ गिर रही है. पुलिस ने नेहरूकुंड से पलचान तक ही वाहनों को जाने की अनुमति दी है और आगे के रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है.

धुंधी टनल में फंसे दो लोग

बर्फबारी के चलते धुंधी की फर्स्ट स्नो गैलरी के पास दो लोग बर्फ में फंस गए. दोनों लोग करीब पांच फीट तक जमी बर्फ में फंसे हुए थे. जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, अटल टनल की सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.