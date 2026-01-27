ETV Bharat / state

बर्फबारी बनी मुसीबत: 5 फीट बर्फ में फंसे 2 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू

लगातार हो रही बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

DHUNDI TUNNEL MANALI
धुंधी टनल में फंसे 2 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू (KULLU POLICE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:54 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. भारी हिमपात के चलते अटल टनल को एहतियातन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. इसी बीच धुंधी टनल क्षेत्र में बर्फ में फंसे दो लोगों को पुलिस ने समय रहते रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है.

लगातार हो रही बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. प्रशासन ने एहतियातन कई मार्गों पर ट्रैफिक को सीमित कर दिया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. वहीं सोलंगनाला में भी लगातार बर्फ गिर रही है. पुलिस ने नेहरूकुंड से पलचान तक ही वाहनों को जाने की अनुमति दी है और आगे के रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है.

धुंधी टनल में फंसे दो लोग

बर्फबारी के चलते धुंधी की फर्स्ट स्नो गैलरी के पास दो लोग बर्फ में फंस गए. दोनों लोग करीब पांच फीट तक जमी बर्फ में फंसे हुए थे. जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, अटल टनल की सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

कुल्लू पुलिस के अनुसार, सुबह फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति धुंधी टनल के पास बर्फ में फंसे हैं. पुलिस टीम ने खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और मनाली की ओर रवाना किया. रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों में एक की पहचान रामेश्वर, निवासी झारखंड और दूसरे की पहचान दीपक, निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

अनावश्यक यात्रा से बचें पर्यटक

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि पुलिस टीम जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल मनाली में हालात सामान्य हैं, लेकिन यदि बर्फबारी तेज होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि भारी बर्फबारी के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित तरीके से ही सफर करें.

