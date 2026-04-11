खुले में कचरा फेंका तो अब खैर नहीं, सीधे 'वाहन पोर्टल' से कटेगा ऑनलाइन चालान
मनाली में अब कचरा फेंकने वाले वाहनों के होंगे ऑनलाइन चालान. स्थानीय लोग हेल्पलाइन पर दे सकेंगे कचरा फेंकने वाले की सूचना
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:36 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी हर साल लाखों सैलानी विभिन्न जगहों पर दस्तक देते हैं, लेकिन पर्यटन सीजन के दौरान यहां कचरे की समस्या भी विकराल होती है. कई बार सैलानियों के द्वारा अपनी गाड़ी से कचरा खुले में फेंक दिया जाता है. जिससे यहां के सुंदरता पर भी ग्रहण लग जाता है.
ऐसे में अब मनाली के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने इसके लिए प्लान तैयार किया है. प्रशासन की ओर से अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि अगर कोई सैलानी इस तरह की हरकत करता है तो स्थानीय लोग हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत प्रशासन को सूचित कर सके. इतना ही नहीं प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर को वाहन पोर्टल से भी कनेक्ट किया जाएगा. ताकि तुरंत उस गाड़ी का नियमों के अनुसार चालान किया जा सके.
स्टेकहोल्डर के साथ करेंगे बैठक
पर्यटन सीजन में मनाली साफ सुथरी रह सके. इसके लिए अब एसडीएम मनाली सभी स्टेकहोल्डर के साथ भी बैठक करेंगे, ताकि सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह से कार्य किया जा सके. उसमें सभी की राय ली जा सके. एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा ने हाल ही में मनाली एसडीएम का कार्यभार संभाला है. वहीं बीते दिनों एक सैलानी के द्वारा जब कचरा गाड़ी से बाहर फेंका गया. तो एसडीएम के द्वारा उसे खूब नसीहत दी गई. वह वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और स्थानीय लोगों ने भी एसडीएम के कार्य प्रणाली की सराहना की थी. एसडीएम की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भी अब उम्मीद जग गई है कि सैलानी अब खुले में कचरा नहीं फेक पाएंगे और मनाली के साथ-साथ आसपास के पर्यटन स्थल भी साफ सुथरे रहेंगे.
मनाली को सुंदर बनाने की मुहिम
एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा का कहना है कि 'मनाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों सैलानी यहां पर आते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया में यह देखने को आया है कि सैलानियों के द्वारा अपनी गाड़ी से कचरा खुले में फेंक दिया जाता है. ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा प्लान तैयार किया गया है. इसके लिए आम जनता के बीच एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा. हेल्पलाइन नंबर पर कचरा फेंकने वाली गाड़ी और लोगों का वीडियो या फिर फोटो शेयर किया जाएगा. उसके बाद वाहन एप के माध्यम से उस गाड़ी का नियमों के अनुसार चालान काटा जाएगा, ताकि मनाली के सुंदरता को ग्रहण न लग सके.'
2019 बैच के एचएएस अधिकारी हैं चीमा
एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा साल 2019 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं. इससे पहले काजा, कुमारसेन और पांवटा साहिब में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा कांगड़ा जिला के ज्वाली के रहने वाले हैं. प्रशासनिक सेवा में आने से पहले निजी कंपनी में कार्यरत थे. लेकिन समाज के प्रति कुछ अलग करने की भावना के चलते उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और आज वह सफल प्रशासनिक अधिकारी बनकर जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं. पांवटा साहब, काजा तथा कुमार सेन में भी वह अपनी सेवाओं के लिए आम जनता के बीच काफी प्रसिद्ध रहे हैं.
पर्यटन कारोबारियों ने भी की अपील
मनाली के पर्यटन कारोबारी शिवराम का कहना है कि एसडीएम मनाली ने जिस तरह से पंजाब के सैलानी को कचरा फेंकने के मामले में नसीहत दी थी. वह काफी सराहनीय कदम था. सैलानियों का मनाली आने पर स्वागत है, लेकिन उन्हें यहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ताकि उन्हें प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिल सके.
मनाली के पर्यटन कारोबारी राकेश शर्मा का कहना है कि हर बार पर्यटन सीजन के दौरान जगह-जगह कचरा के ढेर देखने को मिलते हैं. लेकिन अब मनाली प्रशासन के द्वारा नगर परिषद तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है. पर्यटन सीजन से पहले मनाली साफ सुथरी दिख सके. इसके लिए प्रशासन के द्वारा वर्तमान में कार्य किया जा रहा है.
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