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खुले में कचरा फेंका तो अब खैर नहीं, सीधे 'वाहन पोर्टल' से कटेगा ऑनलाइन चालान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी हर साल लाखों सैलानी विभिन्न जगहों पर दस्तक देते हैं, लेकिन पर्यटन सीजन के दौरान यहां कचरे की समस्या भी विकराल होती है. कई बार सैलानियों के द्वारा अपनी गाड़ी से कचरा खुले में फेंक दिया जाता है. जिससे यहां के सुंदरता पर भी ग्रहण लग जाता है.

ऐसे में अब मनाली के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने इसके लिए प्लान तैयार किया है. प्रशासन की ओर से अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि अगर कोई सैलानी इस तरह की हरकत करता है तो स्थानीय लोग हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत प्रशासन को सूचित कर सके. इतना ही नहीं प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर को वाहन पोर्टल से भी कनेक्ट किया जाएगा. ताकि तुरंत उस गाड़ी का नियमों के अनुसार चालान किया जा सके.

स्टेकहोल्डर के साथ करेंगे बैठक

पर्यटन सीजन में मनाली साफ सुथरी रह सके. इसके लिए अब एसडीएम मनाली सभी स्टेकहोल्डर के साथ भी बैठक करेंगे, ताकि सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह से कार्य किया जा सके. उसमें सभी की राय ली जा सके. एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा ने हाल ही में मनाली एसडीएम का कार्यभार संभाला है. वहीं बीते दिनों एक सैलानी के द्वारा जब कचरा गाड़ी से बाहर फेंका गया. तो एसडीएम के द्वारा उसे खूब नसीहत दी गई. वह वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और स्थानीय लोगों ने भी एसडीएम के कार्य प्रणाली की सराहना की थी. एसडीएम की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भी अब उम्मीद जग गई है कि सैलानी अब खुले में कचरा नहीं फेक पाएंगे और मनाली के साथ-साथ आसपास के पर्यटन स्थल भी साफ सुथरे रहेंगे.

मनाली को सुंदर बनाने की मुहिम

एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा का कहना है कि 'मनाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों सैलानी यहां पर आते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया में यह देखने को आया है कि सैलानियों के द्वारा अपनी गाड़ी से कचरा खुले में फेंक दिया जाता है. ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा प्लान तैयार किया गया है. इसके लिए आम जनता के बीच एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा. हेल्पलाइन नंबर पर कचरा फेंकने वाली गाड़ी और लोगों का वीडियो या फिर फोटो शेयर किया जाएगा. उसके बाद वाहन एप के माध्यम से उस गाड़ी का नियमों के अनुसार चालान काटा जाएगा, ताकि मनाली के सुंदरता को ग्रहण न लग सके.'