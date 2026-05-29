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गाड़ी की छत पर हुड़दंग मचा रहे थे सैलानी, मनाली पुलिस ने काटा चालान

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन के दौरान अक्सर देखा जाता है कि सैलानी यहां आकर हुड़दंग करते हैं. ऐसा ही मामला जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में सामने आया, जब राजस्थान के सैलानियों द्वारा गाड़ी की छत पर हुड़दंग मचाया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए मनाली पुलिस ने सैलानियों का 7500 रुपए का चालान किया. वहीं, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि वीरवार को मनाली माल रोड के पास कुछ सैलानी गाड़ी की छत पर सफर कर रहे थे और शोर शराबा मचा रहे थे. ऐसे में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जब समझने की कोशिश की गई, तो वो लोग उल्टा पुलिस से ही उलझ पड़े. गाड़ी में कुछ निहंग सिख भी सवार थे. मामले की गंभीरता को समझते हुए मनाली थाना प्रभारी मनीष भी मौके पर पहुंचे. काफी देर तक पुलिस और सैलानियों के बीच बहस बाजी होती रही. सैलानी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे. जिसके चलते मनाली पुलिस द्वारा उनका 7500 रुपए का चालान किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने दोबारा नियमों की उल्लंघना की, तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल मिलाई जाएगी.

"गाड़ी की छत पर सैलानियों द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था. जिसके चलते उनका चालान काटा गया है. इसके अलावा जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात है और नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है." - केडी शर्मा, डीएसपी मनाली

बार-बार नियमों की उल्लंघना कर रहे सैलानी

बीते कुछ दिनों से किरतपुर मनाली सड़क मार्ग पर सैलानियों द्वारा हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आ चुके हैं. बीते दिन ही हनोगी टनल में सैलानियों की आपस में झड़प भी हुई. ऐसे में जहां इन दिनों पहाड़ों पर सैलानियों का आना जारी है, वहीं उनके द्वारा नियमों की भी उल्लंघना की जा रही है. जिसके चलते न सिर्फ देवभूमि का शांत वातावरण खराब हो रहा है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है. ऐसे में पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि हुड़दंग करने वाले सैलानियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी.